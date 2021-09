Espert amenazó con "meter preso" a Grabois y éste lo acusó de ser financiado por "un narco"

Para meter preso a alguien tenés que ser juez, fiscal o policía, no diputado @jlespert. Fijate si el narco que te financia te compra una constitución y aprendés mínimamente para qué te estás postulando. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2021

Pero ¡Espert! Si te vimos cortando la calle muy campante en unas cuantas ocasiones, como en este motín ¡entregate!; además, perdón, ¿te subías el jet ensangrentado del narco Machado o no? https://t.co/Y5iXGTDnmS pic.twitter.com/VZqVsd1l9j — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 24, 2021

La pelea entre José Luis Espert y Juan Grabois cobró aún más volumen cuando el candidato a diputado nacional de Avanza Libertad dijo que metería preso al dirigente social "porque le caga la vida a la gente con laburo" y lo haría en uso de "cortar la calle, artículo 14 de la Constitución".en Twitter en respuesta a las declaraciones de Espert.La réplica del liberal no se hizo esperar: “. Eso habla de la desigualdad ante la ley, pero no de tu inocencia”.El descargo de Espert no terminó allí y lo trató de "miserable" que "lucra con la desesperación de la gente que vive de planes sociales por haber quedado fuera de un sistema que ha destruido al país, le arruina la vida a los argentinos que laburan y pagan impuestos para que vos lucres políticamente con los planes, cortando calles, avenidas, etc.”.”, completó el libertario bonaerense.