"El Presidente y el jefe de Gabinete me pidieron buscar uno por uno a los chicos que están desvinculados"

El nuevo ministro de la Nación Jaime Perczyk, habló de la situción que encontró al frente de la cartera y las medidas que trabaja junto al Presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para recuperar la presencialidad y recomponer el sistema educativo golpeado durante la pandemia."Fue una situación del mundo, absolutamente excepcional;La humanidad no comprendió lo que pasa", explocó Perczyk.En diálgoo con Radio con Vos, comentó queno aprendiendo lo que tenían que aprender."El sistema educativo en Argentina es muy masivo y se van muchos chicos sin que uno lo pueda registrar día a día; buscarlos es un esfuerzo enorme, hay que hacer una epopeya. Hay que transmitir el mensaje: el mejor lugar para que estén los pibes es la escuela", agregó el rector de la Universidad de Hurlingham.Ante la insistencia de Ernesto Tenenbaum dijo que "la política tiene evaluaciones distintas y veremos para adelante. Las preocupaciones sobre lo sucedido no se van a resolver en un reportaje.Pero no será sólo en un verano recuperar lo que no hicimos."La universidad ha tenido más estudiantes y también ha perdido,(Junín, Rafaela, Río Tercero). E"UBA tiene 300 mil estudiantes y 80 mil tienen clases presenciales, es un montón para una universidad que tiene estudiantes por todo el país. Las inscripciones se dieron en julio y no estábamos en la misma situación epidemiológica"."En muchos lugares de PBA hay presencialidad plena y en otros todavía no; eso acordamos trabajar. En el interior hubo mucha más presencialidad.y otras cuestiones a resolver de aforo y ventilación"."No habrá promoción automática, vamos a tratar de garantizar que los chicos aprendan lo que tengan que aprender. Hay una estrategia de priorización de contenidos".