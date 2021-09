La estrategia de Larreta para reforzar la campaña de Santilli: un ministerio del AMBA

Antes de viajar a Estados Unidos, Horacio Rodríguez Larreta dejó desplegada su estrategia presidencial que consiste en acuerdos hacia el interior de Juntos por el Cambio pero a diferencia de lo que creían Jaime Durán Barba, Marcos Peña y el propio Mauricio Macri, el alcalde porteño disputa territorialdiad.Luego de una amplia mesa en el Museo Renault de Palermo,. Así ya quitan el foco de los distritos que tuvieron victorias contudentes como Santa Fe, Cordoba o Mendoza.Un dato que publicó ElDiarioAr es queSegún estimaciones unos 3 millones y medio de bonaerenses se suman cada día a los 3 millones de porteños.“Sería ridículo. Él fue uno de los que más se resistió a la mudanza del Colo y la combatió como concepto de construcción política”, opina un armador larreteano en diálogo con el portal menconado.También agrgegan el off the record de otro funcionario porteño quien cree que "la estrategia de Jorge es muy buena. Ser Ministro del AMBA le deja la puerta abierta para ser candidato en Capital o Provincia”. Por último agregan que del entorno de Jorge Macri no niengan ni afirman las negociaciones a la espera de un llamado formal cuando Horacio vuelva de Estados Unidos.