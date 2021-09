Axel Kicillof: "La reactivación no se da por arte de magia sino por el esfuerzo del Estado"

“Para poner en marcha la Argentina y la provincia, después de la pandemia, se necesita un Estado presente y solidario que se ponga a trabajar por los que más perdieron como el sector del turismo y por lo que más sufrieron como los jubilados asique ahora la reactivación la vamos a reconstruir entre todos y todas”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, afirmó que la reactivación no se da "por arte de magia" sino por el esfuerzo del Estado nacional y destacó que la vacuna es lo que está poniendo "fin a la pandemia", al encabezar la presentación del programaen Pilar.En el marco de nuevos anuncios económicos, el mandatario bonaerense sostuvo que si bien el coronavirus "cambió los planes de todos", el Estado hizo un esfuerzo para estar "a la par de los argentinos que más lo necesitaban". “Y hoy, como el virus no se fue por arte de magia, y hubo que encontrar la vacuna, hace falta un Estado presente para la reactivación, la reconstrucción, el trabajo, el viaje, el turismo y el entretenimiento", señaló.En ese sentido, remarcó la importancia de la vacuna a pesar de todo lo que dijo la oposición. "Gracias por no dudar y no escuchar las voces de los que decían que eran peligroso. Nosotros lo que hicimos fue conseguir la vacuna a pesar de todo lo que dijieron", expresó., enfatizó Kicillof.Por último, reafirmó:En el acto también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; la titular del PAMI, Luana Volnovich; el intendente de Pilar, Federico Achaval., manifestó Manzur.Por su parte, Lammens consideró que "es un día especial porque este es un anuncio histórico, ya que le permite a los jubilados afiliados al PAMI tener un descuento del 70 por ciento con el programa Previaje, que es un éxito en todo el país".En ese sentido, señaló:En cuanto a Volnovich, reflexionó:En 2020, Previaje motorizó una inyección de $1.500 millones para reactivar la industria turística y más de 600.000 viajeros y viajeras se movilizaron por el país a través de este beneficio.