Espiaron en universidades: la UBA pidió querellar por el espionaje del macrismo sobre docentes y alumnos

hoy se confirmó que el Estado bajo conducción de Juntos por el Cambio no sólo espió a políticos entonces opositores y, entre otros, a familiares de víctimas del ARA San Juan, sino también a alumnos y docentes en universidades públicas

Las causas sobre el espionaje ilegal ya probado que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri van, cada vez, alcanzando aristas más escandalosas y graves. La expectativa, e incertidumbre, es si la justicia condenará a los responsables, principalmente a los que lo planificaron.En ese marco,Por eso,, debido a que las, en el marco de charlas organizadas por la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.Según informó Vanesa Petrillo, la presentación fue efectuada por los letrados representantes de la UBA Pablo Lafuente y Valeria Thus ante el juez federal, que lleva adelante el caso de espionaje en el que está procesada la cúpula de la AFI macrista, del Servicio Penitenciario Federal y otros acusados de espiar a políticos, organizaciones sociales, sindicalistas y detenidos en unidades carcelarias.Los abogados de la UBA refieren en su escrito que al espionaje sobre docentes que desempeñan tareas en el Centro Universitario Devoto. También indican documentos que demostrarían la presencia de personas infiltradas por el SPF en charlas organizadas por la Facultad de Derecho relacionadas con posibles reformas al servicio penitenciario.Los letrados citaron una nota publicada en El Cohete a la Luna que da cuenta de un procedimiento en la calle Varela 266, sede de la Dirección Principal de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal en el que se secuestraron pendrives con documentos en los que apareceLa UBA entiende que toda la información recolectada sobre alumnos, docentes, y no docentes de la casa de estudios que se desempeñaban en el Programa UBA XXI “además de encontrarse en una absoluta irregularidad…no provenía de ninguna orden judicial”.“La misma conclusión es aplicable a las maniobras de infiltración y recolección de información por parte de agentes de inteligencia en las charlas que organizaban en la Facultad de Derecho y que guardaban relación con la reforma penitenciaria”, advirtieron los letrados en la presentación.Los letrados de la universidad pública buscan determinar si un grupo de funcionarios públicos del SPFSe adjuntó numerosa documentación relacionada con los hechos y pidió ser tenida como querellante para impulsar la investigación. En la causa ya están procesados el extitular de la AFI Gustavo Arribas, su segunda Silvia Majdalani, exespías, el extitular del SPF Emiliano Blanco, entre otros.El expediente es actualmente evaluado por la Cámara Federal, que debe resolver si confirma o no los procesamientos, aunque antes debe definir sobre una serie de recusaciones contra sus miembros planteadas por varios querellantes.