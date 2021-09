Hirtz: "Vamos a sostener el triunfo en la Provincia, aunque podría ser por una diferencia más estrecha"

El senador bonaetrense de la UCR y ex intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz, se refirió a la coyuntura política tras las elecciones PASO. En relación a sus expectativas por la incorporación de nuevos funcionarios al Gabinete de Axel Kicillof, señaló:”Todo esto se va a ver en el andar”

Con respecto al clima que pondera en la oposición, aseguró que tienen por delante “una posibilidad de reconfiguración siempre fortaleciendo el esquema del espacio político ya que hemos logrado incorporar a sectores que no estaban”. “Ahora tenemos el deber y la obligación de tener gestos de unidad muy potentes y encarar esta elección con propuestas concretas”, dijo al destacar la figura de Facundo Manes

“El cambio no es exclusivo de nombres sino que hay una clara política del gobernador de la provincia que en el inicio de su gestión no le había dado espacio a los intendentes del Conurbano. Todos sabíamos que había una dificultad de relacion que se había generado con el Gabinete inicial”, sostuvo el legislador.A su entender,Para Hirtz, “el gobierno va a salir a quemar naves en los días de adelante en materia de anuncio y de colocar dinero en la calle, a los fines de buscar revertir el resultado electoral”. “Por eso, este recambio de nombres también forma parte de ello”, sostuvo en referencia aPor último, se refirió a lo que podría suceder en noviembre. Estimó que “el Gobierno va a tratar de poner todos los instrumentos para reconquistar la voluntad de la gente y me parece difícil que pueda lograr revertir esta situación por el mal humor social”. “Hay cuestiones de gestión también que en estos años han ido fastidiando a la sociedad”, agregó.En este sentido, admitió la posibilidad de que el Frente de Todos reduzca la brecha de votos con la oposición pero dio a entender que el triundo de Juntos es inminente., indicó.