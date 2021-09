Ritondo le advierte a Santilli que aunque gane en noviembre trabajará para ser candidato a gobernador en 2023

Cristian Ritondo no parece estar seguro de dejarle terreno libre a Diego Santilli en caso de imponerse en las legislativas de noviembre como el más votado. Es que el objetivo del "colo" es ser gobernador en 2023 y ahora el exministro de Seguridad de Vidal se anota en la carrera.consideró Ritondo y dijo que "la economía tiene mucho que ver en el resultado de las elecciones. Las economías regionales el campo, el comercio, las pymes, están muy heridos", sostuvo."Ganamos las PASO. En definitiva, la votación es en noviembre y me parece que ahí hay que canalizar ese debate., confió en una entrevista en el programa Identidades, en canal IP.En tal sentido señaló que... Alberto Fernández es responsable junto con su gabinete que la Argentina funcione o no, llevan una idea que nosotros no compartimos"."Se discuten dos modelos de país. El modelo económico, con sentido democrático, el sentido de las libertades. Yo no estoy de acuerdo con el modelo país que nos propone el oficialismo", aseguró y agregó que"No sé cual es el voto de (Javier) Milei", evadió respecto si Juntos por el Cambio irá a captar los votos del ultraliberal.Según Ritondo, en el nuevo Congreso, con la relación de fuerzas renovadas, en caso de repetirse los resultados del 12 de septiembre, lTambién sostuvo que no cree que el Gobierno del Frente de Todos esté decidido a renunciar en sus intenciones de la Reforma Judicial ni la de modificar la Ley de Ministerio Público Fiscal, de la que la oposición no está dispuesta a acompañar."Seguimos pensando con leyes laborales que quedaron de hace 30, 40, 50 años. La Argentina se está convirtiendo en tener más empleados de la actividad pública que de actividad privada, que lo único genera trabajo.definió.