Reapareció Nicolás Dujovne para cuestionar la gestión del FDT y defender la deuda con el FMI

El exministro de Economíacuestionó la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández y defendió el acuerdo contraído con el Fondo Monetario Internacional(FMI) durante la gestión de Mauricio Macri, de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.“Si el FMI se dedica a dañar a los países entonces que la Argentina abandone la institución (...) El programa con el FMI funcionó. En 2018 cuando se nos cerraron los mercados fuimos al Fondo que es el prestamista de última instancia para los países. Evitar un default era muy importante", sostuvo el ex titular de la cartera de Economía.En ese sentido, agregó: "Decidimos hacer lo que era necesario para que la economía volviera a estar bien (...). No se puede hacer economía pensando en el mes o trimestre que viene. Uno no llega al Gobierno para ganar elecciones".En tanto, criticó el programa del actual Gobierno: "Buena parte de los problemas que tiene la Argentina es el no cumplimiento de los contratos y el default fácil (….). Con el programa pudimos reducir el déficit fiscal, pasando de déficit a superávit comercial y llegar con un riesgo país a las PASO de agosto de 2019 de 850 puntos básicos. Es el programa que hicieron Portugal, Jamaica, Uruguay, Ucrania y Egipto. Y funciona".“No es cierto que haga falta un acuerdo nacional para un acuerdo con el FMI. El Fondo quiere sólo reaseguros políticos, que el país vaya en una dirección compatible con un programa sólido y no qué piensa la oposición”, aseguró Dujovne.En otro orden de temas, el economista consideró que "seguramente la inflación 2022 sea más alta a la de 2021″. “Hoy la Argentina financia todo su déficit con emisión monetaria porque el Gobierno refinancia el 100 por ciento de los vencimientos de capital pero los intereses y el déficit los paga emitiendo", argumentó.En la misma línea, afirmó que "el riesgo de que la política fiscal agrave la situación inflacionaria está muy cerca aun cuando esto ocurre con rezagos". "Si se agrega el desafío que plantea el déficit, no se generan condiciones para que la inflación 2022 del presupuesto se pueda alcanzar", añadió.Dujovne estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda desde 2017, tras la renuncia de Alfonso Prat-Gay, hasta 2019, luego de la contundente derrota del macrismo en las PASO.