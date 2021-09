López Murphy propone una "reforma laboral" que elimine indemnizaciones para jóvenes y "gente madura"

A comienzos de septiembre, el candidato se pronunció "a favor de una reforma laboral para facilitar el empleo", ya que a su criterio "necesitamos nuevos contratos laborales que tiendan a no generar litigiosidad".

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambioinsistió este lunes con la necesidad de impulsar una "reforma laboral para que las pymes puedan contratar" a quienes "no logran reinsertarse en el mercado laboral"."Todo ese sector que está recibiendo ayuda tiene que ir a trabajar y es vital que hagamos una reforma laboral para que las pymes los puedan contratar", expresó el dirigente en diálogo con Radio Continental.En ese sentido, López Murphy indicó que hay que "instaurar contratos laborales diferentes"."Para los jóvenes que no consiguen trabajo y para quienes salieron del mercado y no logran reinsertarse", agregó., precisó.A su vez, planteó que "se le sacaría los impuestos al empleo y se considerarían los subsidios parte del sueldo, por lo que el empresario pagaría una parte del sueldo".Es necesaria "una ley laboral que permita contratar y despedir con más facilidad" porque el país requiere "una nueva adaptabilidad, que -según López Murphy- no quiere decir que se pierdan derechos laborales".