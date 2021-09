"Casa por casa": la estrategia para vacunar a las personas que no se inscribieron, mientras proyectan vacunar menores de 12 años

El(Cofesa) acordó este lunes ir" a buscar a las personas que no se inscribieron en el plan nacional de vacunación contra el coronavirus, según anunció la ministra del área,En una reunión desarrollada en Mar del Plata, Los ministros de Salud de todo el país resolvieron también "pedirle a la población que tiene que recibir la segunda dosis que se acerque, se inscriba y complete el esquema de vacunación con las dosis que están llegando esta semana", consignó la funcionaria.De acuerdo con la Sala de Situación Nacional, Argentina registra un descenso constante del número de casos con esta enfermedad desde hace 16 semanas, mientras se acelera la vacunación contra la Covid-19, sostuvo el parte de prensa. En ese sentido, reportó que el 64% de la población tiene al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus, mientras que el 45,8% ya completó su esquema.En el encuentro se analizaron, además, el avance del plan estratégico de vacunación, la situación epidemiológica y la situación de fronteras. Otros ejes de la reunión fueron las estrategias sobre donación y trasplante, el plan de conectividad federal y el control de enfermedades transmitidas por el mosquito de Aedes Aegypti. Y se presentó el Plan Nacional de Políticas de Géneros y Diversidad en Salud Pública, orientado a transformar las desigualdades estructurales de género y promover condiciones de igualdad en las instituciones y las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación y violencias, consignó el informe de prensa.El encuentro se llevó adelante a partir de las 9 en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde el ministro de Salud de la Provincia,, dio la bienvenida formal a sus colegas de todo el país. Luego, Vizzotti y Kreplak ofrecieron detalles en una conferencia de prensa.Mientras tanto Argentina ya llevay la pandemia, tal como presentan funcionarios nacionales en forma pública, empieza a quedar atrás. Más allá del contexto electoral que imprime urgencias en el oficialismo, en el Gobierno tenían esta proyección anotada antes de la derrota en las PASO, lo que indica que no es una mera especulación frente a las elecciones.Para las próximas semanas, el gobierno de Alberto Fernández tiene dos objetivos bien marcados en términos sanitarios: avanzar con la vacunación de menores de entre 12 y 17 años sin comorbilidades, e iniciar la vacunación a chicos de entre 3 y 12 años.En el primer caso, la clave será la llegada, con un mayor volumen, de las dosis deLa vacuna estadounidense es una de las habilitadas para menores y están arribando al país según el cronograma anunciado. Hasta el momento llegaron 421.200 dosis y fueron utilizadas mayoritariamente para los menores, que también fueron inoculados con dosis de Moderna, donadas por el gobierno de Joe Biden.Argentina tiene un contrato con Pfizer por 20 millones dosis. En el Gobierno esperan que ese total termine de ser entregado, en tandas, antes de culmine el 2021. Así fue coordinado con las autoridades del laboratorio. En el Ministerio de Salud anhelan contar con, al menos, 3 millones de dosis para el principio del próximo mes. De ser así, podrán dar un salto importante durante octubre. En el país se calcula que los menores de 18 años representan, aproximadamente, al 20% de la población. El universo de jóvenes de entre 12 y 17 años es de 5.700.000. Avanzar sobre ese grupo etario es clave para generar un alto nivel de inmunidad y reducir a la mínima expresión la circulación de cualquier variante del virus Covid-19. Sea cual sea la cepa en cuestión.Según informaron desde la cartera sanitaria en las últimas horas, hasta el momento se aplicaron 50.910.055 vacunas y el país alcanzó la cobertura con esquema completo del 46,7% de su población total. Esa cifra asciende al 64,8% en la población mayor de 18 añosEn el ministerio de Salud esperan que desde China manden la información necesaria para completar la aprobación en las próximas semanas. No tienen una fecha definida y por eso no se animan a dar precisiones, pero aseguran que las gestiones están avanzadas y que la cartera sanitaria está en contacto permanente con el laboratorio chino. Ese es el otro objetivo central que tienen en el gobierno nacional.en China y en Emiratos Árabes. Argentina podría sumarse a ese corto listado en un breve plazo.China fue el único país que cumplió en tiempo y forma con la entrega de vacunas a la Argentina. No hubo retrasos y los plazos se cumplieron. En lo que va del operativo de vacunación el estado argentino ya recibió 28.856.000 de dosis de Sinopharm. El país que gobierna Xi Jinping es el mayor proveedor de vacunas del país. Detrás aparece Rusia con 14.234.820 de dosis.La decisión de las autoridades sanitarias argentinas fue comenzar a reservar dosis de Sinopharm para, una vez lograda la aprobación de la, avanzar con rapidez sobre el grupo etario más pequeño. Del total de dosis chinas que fueron llegando en la última semana, una parte fue guardada y otra distribuida en todo el país para completar el esquema de vacunación. Es decir, para ser utilizadas como segundas dosis.El universo de vacunación disminuyó y el operativo comenzó a ser más focalizado. El grupo de menores es el más grande que queda sin vacunar y allí estarán dirigidos los esfuerzos del gobierno en lo que resta del año. Además de intentar dar vuelta la elección en noviembre.