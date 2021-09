Monotributo: cuáles son las 10 cosas que revisa AFIP para encontrar mentiras y realizar sanciones

La Administración Federal de Ingresos Públicos debe verificar, frecuentemente, si los contribuyentes están en las condiciones normativas de debieran, si cumplen con todas las formalidades necesarias, etcétera. Sin embargo, a partir de los beneficios que fueron implementados, por ejemplo, para los monotributistas en los últimos tiempos, los controles se hicieron más frecuentes debido a que es necesario saber si cada uno está en condiciones de recibir aquella prestación para la que se inscribe.Los monotributistas, por ejemplo, pueden acceder a distintos beneficios como los créditos a tasa cero de hasta $150.000. No obstante, AFIP puede rechazar a algunos contribuyentes y hasta podrían recibir sanciones por parte del organismo al solicitarlos si, al chequear las condiciones del caso, encuentra irregularidades.Mirá qué cosas tenés que tener en cuenta a la hora de inscribirte o, en realidad en general, para mantener tu monotributo libre de sanciones:Si una persona está inscripta en más de tres actividades a la vez o tiene más de tres unidades de explotación queda excluida del régimen simplificado.El importe de las cuentas bancarias no puede ser igual o superior al máximo de ingresos brutos anuales de la categoría en la cual está el monotributistas.No debe superar el tope anual de la categoría ni el régimen de Monotributo (categoría K, $3.700.000). Se trata de una condición que habitualmente el contribuyente debe intentar cumplir para evitar ser recategorizado.Se toman los últimos 12 meses previos a cada factura. Cada vez que se emite un comprobante hay que sumar el año anterior a esa fecha para ver si se supera el límite.El tope de los alquileres es de $423.667,03 al año para estar en el régimen simplificado. Además, el local no puede ser mayor a 200 m2.La importación de bienes o servicios durante los últimos 12 meses es causa de exclusión del Monotributo. Está prohibido.Si se prestan servicios o se brinda alquiler y la categorización es como vendedores de cosas muebles, entre otras posibilidades.La AFIP controla, a través del cruce de diversos regímenes de información (de bancos, tarjetas, etcétera), que los gastos realizados (incluida la compra de bienes) por los monotributistas sean compatibles con los ingresos declarados y estén "debidamente justificados". Este punto es de cuidado, especialmente, para aquellos que no tienen otros ingresos en blanco que justifiquen su nivel de gasto.Los monotributistas no pueden vender cosas muebles por valores superiores a $39.401,62 por cada unidad. Es decir, hay un límite de valores por unidad para los bienes que pueden vender los monotributistas.El total de las compras más los gastos de la actividad encuadrada en el Monotributo durante los 12 meses anteriores no pueden ser iguales o superiores a:- 80% del máximo del régimen simplificado para venta de productos.- 40% del máximo de ingreso para la prestación de servicios.Si las operaciones están "en negro", es decir no se entregan facturas. Esto es más probable que se detecte si hay una inspección al local.