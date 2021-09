Los candidatos de Juntos siguen negando a Macri: Tetaz dijo que no es su jefe y "está discutido en el PRO"

Pero como dije anoche en el Twitter Space con libertarios que se recortó y editó malintencionadamente, yo me sumo a Juntos por el Cambio en representación de la UCR y desde ahí construyo poder junto a los otros espacios políticos; de igual a igual. Sin jefes — Martin Tetaz (@martintetaz) September 28, 2021

Lamento el enorme esfuerzo que han hecho los simpatizantes de @JMilei para atacarme, porque la pelea no tiene que ser entre los que compartimos la defensa de una economía capitalista, sino contra el kirchnerismo y lo que representa. En defensa de la libertad y la república pic.twitter.com/oCWXQjk5Xe — Martin Tetaz (@martintetaz) September 28, 2021 El triste final del troll que quizo armar la operación de #MacriEsElLider

Te hacen quedar mal @JMilei pic.twitter.com/rFf3fKrWup — Martin Tetaz (@martintetaz) September 28, 2021

No hay ningun momento en la 1:17:34 que dura el video en la que haya dicho que Macri había ajustado al pueblo. Eso lo dijo @gustinromo que ahora quedó expuesto porque se filtró el video completo

Pedí disculpas Agustín, lo estas perjudicando a @JMilei https://t.co/cPcozq4LgL https://t.co/CYkDjZUcs4 — Martin Tetaz (@martintetaz) September 28, 2021

Martín Tetaz acompaña a María Eugenia Vidal en su lista pero a diferencia de la exgobernadora critica al PRO y a la gestión del propio espacio que representa. En búsqueda del voto joven, el economista hizo un vivo de Twiter y sólo encontró cuestionamientos, en su mayoría de libertarios.Una de las primeras respuestas que recibió fue de parte de uno de los participantes que le recordó: “El jefe de tu espacio utilizó el Banco Central para ajustar al pueblo, ¿eso decís?”.Una particularidad es que Tetaz se autopercibe como radical. Luego fue reemplazado por Luis "Toto" Caputo y finalmente Guido Sandleris.Tetaz contestó que se trata de “un dato de la realidad” yA diferencia de lo esperado, Tetaz siguió sumando cuestionamientos de los propio, más aún post críticas a Mauricio. “Dijiste que Macri no es el líder, pero. Además, lo chicaneó diciendo:Medio nervioso, el expanelista de TV negó que hayan ido a buscar a Macri a Europa para que los ayude con la campaña. “En ese primer ciclo, efectivamente, el líder natural del espacio, y además presidente, era Macri.No conforme, el compañero de María Eugenia Vidal que habrá que ver que opina de esto dijo: ". Yo no voy a opinar de cómo zanjan las internas políticas porque yo soy de otro de los partidos de la coalición, que es la Unión Cívica Radical”.Por último se encargó de intentar colocarse como una tercera vía y dijo que Juntos por el Cambio no tiene jefes: