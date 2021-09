Agustín Pichot: "Pagué el impuesto a las grandes fortunas y lo hice con mucha responsabilidad"

"Sí, pagué el impuesto a las grandes fortunas y lo hice con mucha responsabilidad"

El ex jugador de rugby que supo brillar en Los Pumases, además, empresario en diferentes rubros, entre los cuales está el de los medios y también el energético. En ese contexto, el ex medio scrum reveló que pagó "el impuesto a las grandes fortunas con mucha responsabilidad" pero además reivindicó el rol distributivo del tributo y sostuvo que jamás se le cruzó por la cabeza presentar un amparo para evitarlo, como hicieron otras grandes estrellas del deporte., respondió Pichot entrevistado en Radio Con Vos .Y explicó: "Podemos discutir muchas cosas, pero la forma de dar igualdad es pagando impuestos".En el mismo sentido, dijo no tener. Y concluyó diferenciándose de otros ex deportistas ricos, como Carlos Tévez y Gabriel Batistuta, que buscaron imponer recursos judiciales para evitar el impuesto:Antes, a Pichot le preguntaron a quién votó en 2019. "No voté en las últimas elecciones. Estaba en España. Hubiese votado en blanco. Mis hijas son las que más me putean. Me gusta votar a alguien a quien yo crea, y si no voto en blanco".Explicó que quiere elegir a alguien que lo "excite intelectualmente" y que le "promueva algo", pero que "no hubo nadie en las últimas elecciones" que le generase eso., afirmó consultado sobre la gestión del Frente de Todos.Luego, le preguntaron qué piensa de la administración de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019.Finalmente, se manifestó a favor de la IVE: "Tengo hijas de 17 y 21 años. De la legalización del aborto estoy a favor. Pero acepto las formas de pensar distinto".