Oficializaron la lista de Juntos en Provincia: conocé los 10 primeros candidatos

Los candidatos a diputado nacional de Juntos Diego Santilli y Facundo Manes oficializaron la nomina definitiva. El frente opositor en las PASO acordó el primer y el tercer lugar con vistas a las generales de noviembre.

En cuarto lugar está la diputada nacional de la CC Marcela Campagnoli, le sigue el diputado nacional, Juan Manuel López, la docente radical Danya Tavela, el ex secretario de Seguridad, Gerardo Milman, la ex funcionaria de Quilmes María Sotolano, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó y la actual diputada bonaerense Gabriela Besana.

Tras el triunfo de la lista de Santilli, quedaba la duda de cómo iba a estar conformada la lista definit9iva.Lo cierto es que ambos sectores se habían puesto de acuerdo en no usar el sistema D’Hont para armar las listas, sino en establecer un cupo del 40% a partir del porcentaje obtenido en las urnas.Tras considerar el 50% de cupo femenino establecido para la conformación del Congreso Nacional, la nómina definitiva quedó integrada de la siguiente manera: En primer lugar, el propio Diego Santilli, seguido de Graciela Ocaña. Facundo Manes terminó tercero.