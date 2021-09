Indagatoria para dos exfuncionarios de Macri por la estafa al Estado con la venta de centrales térmicas

el juez federal Sebastián Casanello citó hoy a indagatoria al exministro de Energía Javier Iguacel y al exsecretario de la misma cartera, Gustavo Lopetegui, ambos integrantes de Juntos por el Cambio, por ilícitos en torno a la venta por un valor inferior al real de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán que implicó una abultada pérdida de recursos al Estado

Se cierran puertas judiciales alrededor de los presuntos delitos de varios ex funcionarios de Mauricio Macri y están más complicados. En este caso,Iguacel deberá explicar sus presuntos delitos vía virtual el 11 de noviembre mientras que Lopetegui se conectará el próximo 12, también de manera online. A ambos se les dictó además la inhibición general de sus bienes.Además de Iguacel y Lopetegui, el juez federal Sebastián Casanello citó e inhibió a Mario Agustín Dell’ Acqua, Luis Eduardo Pintos, Daniel Gustavo Minenna, Claudia Liliana Mundo Alejandro Martín Fontan Balestra, Mario Ricardo Thiem y Carolina Calcagno, algunos integrantes de Integración Energética Argentina (IEASA-ex ENARSA) y otros funcionarios públicos.De acuerdo a la acusación planteada por el querellante y por la fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2019 dentro de la administración de la empresa IEASA (ex ENARSA). Allí se recordó el dictado del decreto del Poder Ejecutivo 882/17 donde se había instruido al Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que procediera a la fusión de ENARSA y EBISA, luego de lo cual pasarían a denominarse INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA SA (IEASA). En el artículo 6 del mismo decreto se ordenó la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de los activos de las centrales “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”.El fiscal federal Ramiro González había pedido poner a los ex funcionarios cara a cara con la justicia hace poco más de 10 días, cosa a la que ahora accedió Casanello.González había solicitado la indagatoria a Iguacel y a Lopetegui por la venta de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán por un valor "muy inferior al real", generándole pérdidas de 337 mil millones de dólares al Estado.En el dictamen entregado al juez federal, el fiscal pidía que se cite a indagatoria y se dicte la inhibición general de bienes de Iguacel y Lopetegui, al igual que a otros siete imputados: Mario Agustín Dell´Acqua, Luis Eduardo Pintos, Daniel Gustavo Minenna, Claudia Liliana Mundo, Carolina Calcagno, Mario Ricardo Thiem y Alejandro Martín Fontan Balestra."Todos los imputados revestían la calidad de funcionarios públicos y tenían directa relación con los bienes afectados, ya que las centrales se encontraban bajo su órbita" remarcó el fiscal González en el dictamen.Además, sostuvo que según las pruebas de la causa "estos bienes fueron sustraídos de su titular (el Poder Ejecutivo Nacional) por un precio que no se condice con el valor que tenía a ese momento".El valor de la tasación de la central Brigadier López era de 407.848 millones de dólares pero se terminó pagando un monto en efectivo de 155.332.500 millones de dólares. Algo similiar ocurrió con la central Ensenada de Barragán, que fue tasada en 688.347 millones de dólares y se pagó 229.429.500 millones de dólares.En tanto, las desvalorizaciones de las centrales fueron de un promedio de 12.407.024 millones de dólares al 2018."Todas las modificaciones que hicieron a los pliegos y el no computo de la reducción de deuda en el valor de las centrales me permite afirmar que conocían el tenor de la maniobra que están realizando, la cual concluyó en las ventas de las centrales por un valor muy inferior al real", remarcó González.En el 2017 el Gobierno de Mauricio Macri dispuso la privatización de activos del Estado nacional por decreto, e incluyó a las centrales Ensenada de Barragán, en el polo petroquímico Dock Sud y Brigadier López, en Santa Fe.