Para Macri, "Argentina es un caso patético de retroceso" y "la democracia es el peor de los sistemas"

Mauricio Macri insiste en sus cuestionamientos públicos contra la democracia y en críticas que rozan la violencia contra los argentinos. En esta oportunidad, directamente calificó a la modalidad de organización social y política extendida en el mundo de ser "el peor de los sistemas" y a la Argentina de "caso patético de retroceso"

#Insólito 📺| La explicación de Macri por su derrota en 2019: "Hace falta dirigencia que explique a la ciudadanía 'creé, creé, que si logramos trepar esta montaña del otro lado hay un futuro mejor para vos`".



"La Argentina es un caso patético de retrocesos de más de medio siglo" pic.twitter.com/hrDWszAQlx — Política Argentina (@Pol_Arg) September 28, 2021

#Polémico | "La democracia es el peor de los sistemas, pero es el único posible": así describió Macri a la organización política que permite el voto, habló de "pronóstico incierto" para América Latina y le puso distancia al "anarquista" Javier Milei. pic.twitter.com/rp605mRB5G — Política Argentina (@Pol_Arg) September 28, 2021

Ya cerca de cumplirse dos años de su fuerte derrota electoral al intentar reelegirse como presidente,, concluyó en una explicación que se inció con un ensayo casi religioso de las razones que lo llevaron a ser el único mandatario que intentó continuar en el cargo pero perdió.Como hizo el famoso día después de las PASO de 2019, cuando furioso con el resultado de las urnas la emprendió contra los votantes a los que acusó de llevar al país al abismo, volvió a responsabilizar a la ciudadanía."Hace falta mucha dirigencia que le explique a la ciudadanía 'creé, creé, que si logramos trepar esta montaña del otro lado hay un futuro mejor para vos, no sientas que no tiene sentido trepar esa montaña' y eso fue un poco lo que nos llevó a no poder reelegir en 2019, porque no había un entendimiento global de la necesidad de cambiar", opinó Macri, antes de calificar a Argentina de "caso patético de fracaso".Lo hizo en un evento organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas, donde el dirigente de Juntos por el Cambio analizó que luego de las PASO "aparecen los vendedores de espejitos de colores que regalan todo lo que no tienen y destruyen el futuro".Luego, le tocó referirse a los partidos libertarios, que en el país parecen tener la mayor representatividad en figuras como, dijo primero Macri, a quien le estallaron hoy problemas por el blanqueo ilegal de dinero durante su gestión hasta de su madre, para mostrarse cercano a ese espacio.Pero luego, en clima electoral y cuando Milei compite y critica duramente a casi todos los dirigentes PRO menos, marcó distancia con La Libertad Avanza: "Surgió una versión mucho más extrema de Juntos por el Cambio. Llegan a niveles de anarquismo. Dicen que no tiene que haber sistema, y ahí estamos en un borde en el cual no me siento identificado".Ese punto, por si faltaban veces en que el ex presidente cuestionara a la democracia cuando pierde, le permitió atajarse: