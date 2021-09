"No se hagan los rulos": Cecilia Moreau aclaró que no amenazó a supermercados y pidió cumplir la Ley de Góndolas

la diputada nacional reiteró que se refería al "cumplimiento de la Ley de Góndolas, votada en el Congreso en 2019 por referentes de todo el arco político, incluido Cambiemos"

En la nota que hablé de los precios de los productos en los supermercados, me referí al cumplimiento de la Ley de Góndolas, votada en el Congreso en 2019 por referentes de todo el arco político, incluido Cambiemos. — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) September 29, 2021

el art. 18 del Régimen de Lealtad Comercial contempla "multas, suspensión de hasta 5 años en los registros para contratar con el Estado, pérdida de regímenes especiales, clausura de sucursales por un plazo de hasta 30 días", ante el incumplimiento de la ley.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados,, aclaró esta tarde que no exigió "clausurar sucursales" sino que pidió por el cumplimiento de la ley y la defensa de la economía de los trabajadores, luego de referirse esta mañana a los precios de los productos en los supermercados.Ante la polémica,. "No se hagan los rulos, no es una amenaza", escribió este miércoles en su cuenta de Twitter., apuntó Moreau.En ese sentido, destacó la labor de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. "Me consta que @pauespanol está haciendo todo el esfuerzo, porque nuestra prioridad es seguir cuidando el bolsillo de los argentinos y las argentinas", afirmó.Moreau precisó queLa legisladora le pidió a los supermercadistas que "dejen de especular y ordenen los precios". "No puede ocurrir que la misma leche de segunda marca esté 55 pesos en un supermercado y $73 en otro. Si ese señor sigue especulando con la leche, con el empobrecimiento de los argentinos, habrá que tomar acciones concretas y clausurar las sucursales que tengan precios por fuera de los que tienen que tener”, enfatizó en FM La Patriada.