Violento desalojo de la policía de CABA en la Villa 31 contra mujeres y niños

Finalmente la policía de la Ciudad que responde a Horacio Rodríguez Larreta desalojó con violencia y quemas a las mujeres y niños que acampaban en un sector de la Villa 31, el Barrio Mugica, en la toma conocida como La Fuerza de las Mujeres

#Ahora desalojo en el barrio Mugica. La policía de Larreta rompiendo todo en vez de dar respuesta al reclamo de vivenda.

Feroz imagen en una ciudad con gente sin casa y casas sin gente. pic.twitter.com/VDKqn7ow8F — Myriam Bregman (@myriambregman) September 30, 2021 Larreta desaloja a vecinos de la Villa 31 y destruye sus pertenencias. Es la postal de una Ciudad dónde los únicos beneficiados son los especuladores inmobiliarios amigos del gobierno. pic.twitter.com/RozlzGtxRX — Gabriel Solano (@Solanopo) September 30, 2021

A partir de las 7 de la mañana,, reclamando un lugar donde vivir, ya que no podían seguir pagando piezas por $10 mil mensuales.Desde hace tres meses las mujeres venían reclamando al gobierno de la Ciudad la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones a su situación de vulnerabilidad, sin ninguna respuesta., contó una de las desalojadas según publicó Página 12.En la tomaque demandaban una vivienda digna. Ante el aumento del precio de los alquileres, que por una pieza se están pidiendo 10 mil pesos mensuales, tuvieron que recurrir a demandar una solución que no encontraron de las autoridades porteñas. Entonces, recurrieron a la toma.El día que comenzaron el acampe, contaron que muchas venían de sufrir violencia de género. "No te alquilan con chicos", relataron, y agregaron: "En eso tienen que fijarse. Tienen que apuntar a mamás solteras. Así está la justicia. Dejan al hombre en la casa y la mujer con sus hijos terminan en un parador".“Ni la fiscalía (a cargo de Valeria Messaglia) ni el gobieno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”, denunció Ramiro Geber, abogado de las familias. Y explicó que "lo único que querían hacer era un censo" y que se les pidió "garantías de que el censo no fuera utilizado para imputarlas y la fiscalía no accedió". Por eso, concluyó: "En sìntesis, el gobierno de la Ciudad no dió ninguna solución pese al estado de vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las familias. Sacaron a todo el barrio, con un dispositivo lamentable para mujeres y niños”.Esa propuesta, según Data Clave, habría sido la que buscó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore. Luego, la gestión de Larreta fue a la Justicia y recibió la razón por parte del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas de Primera Instancia N°15, a cargo de la jueza Karina Giselle Andrade y con la intervención de la fiscal Valeria Massaglia.La cartera que conduce Migliore comunicó que la recuperación de esos terrenos públicos es necesaria para poder llevar adelante un plan de urbanización en el Barrio Mugica, postergado hace años por el macrismo. Allí construirían una escuela barrial que tendrá capacidad para más de 210 alumnos.Sin embargo, desde Somos Barrio de Pie Capital sostienen que lo que ofrecía la Ciudad era un subsidio habitacional de un tope de $8.000, insuficiente siquiera para una pieza, y con vencimiento a los seis meses. También plantearon que las mujeres solteras son discriminadas por su condición y los locadores se niegan a alquilarles una habitación.