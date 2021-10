Repudio del Frente de Todos porteño a la idea de Vidal de que JXC se quede con la presidencia de Diputados

motivó un fuerte repudio del Frente de Todos porteño, que denunció que quieren ponerse "en la línea sucesoria presidencial" y que así muestran un gusto por los "golpes institucionales"

Con el antecedente dey algunos integrantes de la Coalición Cívica, más algún off the récord del macrismo, fue la candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambioquien no se puso colorada y advirtó que la coalición opositora no quiere "esperar dos años" y tras el "freno" que fueron las PASO ahora buscan "tener la presidencia de la Cámara de Diputados"., sostuvo la exgobernadora bonaerense, hecho queEl primer candidato a diputado nacional,tuiteó: “Vidal no puede explicar cómo es que se dicen republicanos cuando se quieren quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados para ponerse en la línea de sucesión presidencial, sin tener mayoría”.En esa línea, el senador nacional por la Ciudad,sostuvo: “​​Se ve que a Vidal le gustan los departamentos caros y los golpes institucionales”.También se sumó, candidato a diputado nacional, quien sostuvo: “Las declaraciones de Vidal muestran el poco apego que tienen a las formas democráticas y republicanas”.A su vez, la segunda candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos,, afirmó: "Vidal dice: “No queremos esperar dos años". Ese espíritu golpista te lo regalo”., también candidato a legislador porteño, expresó: "Con la misma liviandad que se cambian de distrito, ponen en peligro la gobernabilidad. Vidal aseguró que se van a poner en la línea de sucesión presidencial si ganan las elecciones, siendo minoría. Vienen por la indemnización, las jubilaciones y más endeudamiento".Por su parte, el actual diputado nacional,reflexiono: “¿Qué se habría dicho si en 2016 con Macri presidente y el Frente para la Victoria primera minoría se hubiera planteado lo mismo? Golpistas y autoritarios lo mínimo, pero lo hace el PRO”.Lorena Pokoik, candidata a diputada nacional, también repudió los dichos de Vidal: ”Nada más alejado de la realidad decir que Juntos representa el respeto a las instituciones democráticas. Maria Eugenia Vidal dice que va a ir por la presidencia de Diputados, algo que es potestad del oficialismo, como históricamente ocurrió. Un claro intento de golpe institucional”.La diputada nacional, en tanto manifestó: “Alguien que le explique a Vidal que la democracia no es una herramienta para atropellar la República. Significó mucho esfuerzo consolidar nuestra democracia como para que ahora, quienes saquearon al pueblo, intenten dar lecciones sobre el funcionamiento de las instituciones”.