Tailhade a Vidal: "Antes de ocuparse del golpe institucional se va a tener que ocupar de la denuncia que le voy a meter"

El diputado nacionalse mostró en contra de las intenciones de la ex gobernadorade que su espacio presida la Cámara Baja., remarcó.Y advirtió: “Antes de ocuparse del golpe institucional que están planeando se va a tener que ocupar de la denuncia que le voy a meter. Tengo muchas pruebas, mucha documentación de cómo le robó a la Provincia para comprarse ese departamento”., agregó.Por otra parte, también manifestó sus inquietudes por los procedimientos establecidos en el marco de la designación de las nuevas autoridades del máximo tribunal argentino., remarcó.También hizo referencia a la carta de Ricardo Lorenzetti donde fulmina a Horacio Rosatti., señaló., remarcó.Para Tailhade,. Y agregó: “Salir de esta trampa nefasta de los cinco miembros que con tres firmas te tira abajo una política pública y te condiciona un Gobierno. Eso no puede seguir”.Asimismo, puso sobre la mesa la delicada situación de dos ministros: “El presidente actual,, está imputado por enriquecimiento ilícito en una causa penal en Santa Fe. Estuvo tratando desesperadamente de recusar al juez Rodríguez y sacarlo de la investigación. Por eso, no descarto que lo llamen a indagatoria”.Y añadió: “También estáque es el responsable de la obra social, de la que ahora se están haciendo los estúpidos porque ahora están haciendo algún maquillaje en la misma, una obra social por la que hay una causa por la malversación de 10 mil millones de pesos”.sentenció el diputado del Frente de Todos.