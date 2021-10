La madre de Macri y la evasión agravada: los detalles de la denuncia de Taihalde

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, se refirió a la presentación judicial contra el ex presidente Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, por "evasión y lavado de dinero", por supuestamente burlar la ley de blanqueo de capitales, votada en 2016 durante el Gobierno de Cambiemos.

Para Tailhade, “la madre es autora del delito de evasión agravada”. Detalló que “es un delito que no tiene excarcelación. El mínimo es de cuatro años pero dado que la señora tiene más de 70 años, con lo cual le correspondería la prisión domiciliaria. Puede ser en Tandil o en la Quinta de los Abrojos”.

En diálogo con Política Argentina, recalcó que “ya hay una causa penal abierta contra Mauricio Macri por haber modificado la Ley a través de un decreto”. Es que de hecho, en diciembre de 2016 Macri saca el decreto 1206/16 por el cual modifica la Ley de Sinceramiento Fiscal o Blanqueo.El, de noviembre de ese año, modificó un decreto anterior, el 895/16, que reglamentaba la ley 27260 y habilitó a cónyuges, padres e hijos menores emancipados a declarar sus bienes radicados en el Exterior siempre que pudieran acreditar que formaban parte de su patrimonio con anterioridad a la fecha en que sus familiares hubieran asumido en los cargos como funcionarios.señaló Tailhade al remarcar que en esa denuncia, que está en el Juzgado de Ariel Lijo, “decíamos que esto era un acto preparatorio para blanquear de manera ilegal la guita negra de la familia Macri”. “Hace cinco años que lo dijimos. Esa causa no se movió pero tampoco se cerró”, sostuvo.Y enfatizó:De acuerdo a Tailhade, como es tan grosera la violación que hizo Macri no la cerraron a la causa. “En esa causa nos vamos a presentar e informarle al juez que lo que anunciamos que hace cinco años iba a pasar efectivamente ocurrió. Es un blanqueo ilegal porque es la madre la que lo está haciendo cuando ella estaba prohibida”, señaló.Entonces más allá de Macriy recalcó que esa suma “es fruto de la evasión”.Consultado sobre las expectativas de que dicha denuncia llegue a su cauce, admitió: “No me hago demasiadas expectativas (con las condenas)”., recalcó.Además, a su entender,. Entonces, el Poder Judicial va a ir midiendo el clima y el contexto actual, en función de ello va a avanzar o paralizar todas las causas.Para Tailhade,“Ellos son los que tienen la obligación de impulsar y estar detrás del juez pero hoy la Procuración, el Ministerio Público también está en una situación muy delicada con Eduardo Casal haciendo macrismo explicito, usurpando el máximo cargo de esta estructura. Tampoco hay un contacto favorable a que los fiscales hagan su laburo. Son todas cosas que conspiran”, sostuvo.El problema de Macri, enfatizó el diputado del Frente de Todos,, concluyó.