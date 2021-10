Eliminan el cupo de ingreso al país: punto por punto cuándo y cómo será la apertura de fronteras

El Gobierno anunció la apertura de fronteras desde este viernes y ademásde ingreso al país desde el 1° de noviembre, mientras que desde hoy comenzó una apertura progresiva de apertura a países limítrofes. Además A partir del 1° de noviembre se eliminará el test de antígenos obligatorio para ingresar a la Argentina.El jefe de Gabinetela ministra de Salud,, el ministro del Interior,la Directora Nacional de Migraciones,, y el representante del Banco Mundial en Argentina,encabezaron la conferencia de prensa en Casa Rosada en la que se brindaron los detalles para la flexibilización de las entradas al país en pandemia.Además, Manzur, anunció hoy que elaprobó el miércoles un préstamo por 500 millones de dólares para fortalecer la lucha contra la pandemia de coronavirus en la Argentina, a través de la compra de vacunas.Personas nacionales o residentes de países limítrofes que hayan permanecido en estos durante los catorce días previos al ingreso al territorio nacional.- Entre el día 1° y el día 3 de octubre: 2.300 plazas diarias.- Entre el día 4 y el día 10 de octubre de 2021 21.000 plazas semanales.- A partir del día 11 de octubre y hasta los 14 días de alcanzar el 50% de la población con vacunación completa, 28.000 plazas semanales.- A los 14 días de alcanzar el 50% de la población con esquema de vacunación completo, se eliminan los cupos.- Frecuencias marítimo fluviales: 5 operaciones semanales por cada una de las empresas transportadoras de pasajeros.- Misiones: Centro de Frontera Iguazú - Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.- Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo" y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.- Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express.- Ushuaia: Aeropuerto Internacional "Malvinas Argentinas" y Puerto de Ushuaia. (Desde 20/10).- Se sumarán aquellos que sean pedidos por las Provincias y cuenten con habilitación del Gobierno Nacional.- Esquema de vacunación completo (fecha de última aplicación al menos 14 días.- Quienes no presenten esquema de vacunación completo deberán realizar aislamiento obligatorio. Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países de origen).- PCR negativo 72 hs. antes y antígeno en el punto de ingreso.- PCR a los 5/7 días en caso de seguir permaneciendo en el país.- Menores de edad sin esquema de vacunación completo, acompañados de adultos al ingresar al país, podrán ingresar, pero debiendo realizar la cuarentena.- Transcurridos catorce días desde que nuestro país alcance el 50% de la población con esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación, quedan exceptuados de la realización del test de antígenos.- Los turistas o extranjeros no residentes deben contar con un seguro con cobertura Covid-19Se habilita la temporada de crucerosPersonas extranjeras no residentes- Misiones: Centro de Frontera Iguazú - Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.- Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo" y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.- Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express.- Ushuaia: Aeropuerto Internacional "Malvinas Argentinas" y Puerto de Ushuaia.- Se sumarán aquellos que sean pedidos por las Provincias y cuenten con habilitación del Gobierno Nacional.- Esquema de vacunación completo (fecha de última aplicación al menos 14 días.- Quienes no presenten esquema de vacunación completo deberán realizar aislamiento obligatorio. Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países de origen).- PCR negativo 72 hs. antes y antígeno en el punto de ingreso.- PCR a los 5/7 días en caso de seguir permaneciendo en el país.- Menores de edad sin esquema de vacunación completo, acompañados de adultos al ingresar al país, podrán ingresar, pero debiendo realizar la cuarentena.- Transcurridos catorce días desde que nuestro país alcance el 50% de la población con esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación, quedan exceptuados de la realización del test de antígenos.- Los turistas o extranjeros no residentes deben contar con un seguro con cobertura Covid-19