Macri rebelde: seguirá de viaje y no vendrá a declarar por el espionaje al ARA San Juan

El ex presidente Mauricio Macri le confesó a un periodista de Infobae que fue funcionario durante su gestión que seguirá dando vueltas por el mundo con la agenda que tenía programada, que no volverá a la Argentina para presentarse en la fecha en que fue convocado a declaración indagatoria por el espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan y cree considera que el llamado a dar explicaciones y la prohibición de salida del país son "parte de la campaña electoral"

Macri dice que se enteró de la decisión judicial por los medios, hecho que ocurrió frecuentemente durante su mandato - detenciones de ex funcionarios televisadas, incluso - , y cuestiona “el apuro” del juez Bava. ¿Por qué lo cuestiona? Llamativamente, según Infobae, Macri no estaba involucrado "originariamente" en la causa y en ese lugar coloca a su amigo ex jefe de la AFI Gustavo Arribas

Según publicó ese medio, Macri no comparecerá ante la justicia de Dolores para la declaración indagatoria del próximo 7 de octubre, en la causa que investiga el espionaje a los familiares del ARA San Juan, hecho que ya está probado pero se busca conocer la trama de órdenes y la relación con el resto de las persecusiones que se auscultan.El ex mandatario, entonces, seguirá en Miami, donde presentó su libro, y "sus allegados" opinan que la decisión del juez de Dolores Martín Bava, siempre en la versión que publicó Infobae.Señalan que se pondrá a disposición de la Justicia, pero que no declarará el 7 de octubre. Esperará la notificación oficial de la resolución judicial, que afirman aún no llegó a la casa de Macri, y buscará una postergación de la fecha.Así las cosas, viajará desde Miami a Qatar para seguir con "su condición de presidente ejecutivo de la FIFA". ¿Cuándo volverá a la Argentina? Tiene "previsto volver al país dentro de una semana o diez días".Pese a que antes acusaba al anterior juez de Dolores,, de "militante" y justificaba en eso que lo investigara, ahora también ataca al juez Bava pero por su condición académica: sostiene que en su carrera recibió "muchas críticas" y le recuerda a la prensa que no tuvo una calificación alta en un concurso de 2008 para llegar al juzgado que ahora ocupa como subrogante.“Le prohíben salir del país a alguien que sabe que está fuera de la Argentina y lo citan para que comparezca, sin tener acceso al expediente, para cuatro días después”, destacaron.