Diputados tratará la Ley de Etiquetado que promueve una alimentación saludable

Por iniciativa del oficialismo, la Cámara de Diputados tratará el 5 de octubreque promueve la impresión de rótulos negros en los envases de alimentos y bebidos para diferenciar aquellos que son saludables de los que son nocivos para la salud por tener exceso de azúcar, calorías y sodio.La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue Incorporada al temario por impulso del jefe de la bancada oficialista,, al filo de perder estado parlamentario. El tratamiento del proyecto ocurrirá en la sesión especial del próximo 5 de octubre, antes del recambio en la Cámara de Diputados por las elecciones legislativas de 2021. El macrismo se opone a la ley, que también es rechazada por las empresas de alimentos. El vínculo entre ambos rechazos fue denunciado por el ex secretario de salud del gobierno de Macri, Adolfo Rubinstein.Los legisladores del peronismo que llevarán la voz cantante en defensa de la ley en la Cámara de Diputados serán Florencia Lampreabe, una de las más férreas difusoras de la norma de etiquetado en los medios de comunicación; Carlos Ponce, referente sindical y ex vicegobernador de San Luis y la licenciada en trabajo Social, María Liliana Schwindt.El proyecto de Ley de Etiquetado, aprobado en el Senado de la Nación el pasado 29 de octubre, propone incorporar en el frente de los envases de productos ultra procesados una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta sobre el exceso de sodio, grasas trans y azúcares totales. De esta manera,En el caso de los productos con edulcorantes, debe contener una leyenda precautoria, que diga: "Contiene edulcorantes, No recomendable en niños/as". Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal de mesa, aceites vegetales y frutos secos.Además, se obliga a las empresas a declarar el contenido cuantitativo de azúcares, como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano.El proyecto prohíbe que los alimentos y las bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia, incorporen información nutricional complementaria como logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles; y personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, entre otros.La iniciativa evita que aquellos bolsones de alimentos que son repartidos por el Estado tengan alimentos que tengan rótulos negros en su etiquetado frontal. De esta forma, además de erradicar el hambre, el gobierno fomenta la alimentación saludable y los buenos hábitos de consumo.