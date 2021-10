Valeria Carreras: Es la primera de varias indagatorias para Macri relacionadas con el ARA San Juan

“Lo primero que digo es que es la primera de varias (indagatorias) que va a haber para Macri relacionadas a este hecho, eso que quede bien claro"

enfatizó la abogada que representa a familiares de víctimas de lo ocurrido con el submarino en declaraciones y agregó que "en esta pudimos convencer al juez de Dolores que está subrogando a (Alejo) Ramos Padilla de todo lo que no se ha podido convencer a jueces de Comodoro Pro".

"Lo primero que digo es que es la primera de varias (indagatorias) que va a haber para Macri relacionadas a este hecho, eso que quede bien claro"

En este sentido, sostuvo que "en estos días se está tratando de dejar en la nada las causas que llevaron adelante los jueces federales de Lomas de Zamora contra (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani diciendo que todo esto lo hicieron cuentapropistas", y ante ese panorama advirtió que "esto es lo que están preparando como resolución del tema en Comodoro Py pero en este caso el juez Martín Baba lo que pone es que es inadmisible pensar que lo hayan hecho por su cuenta, esto fue coordinado, dirigido y recepcionado para el beneficiario que era el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri".

La abogada indicó que la Agencia Federal de Inteligencia fue clave para esta citación.

"Otra prueba irrefutable que esto era por y para Macri es el encabezado de los reportes encontrados, que marcaban qué le iban a pedir las familiares en la reunión con el Presidente"

precisó., comentó y contó que en la reunión del 6 de febrero (2018) "si cuando íbamos a hacer las preguntas ellos sabían de antemano que íbamos a preguntar, entonces la causa fue direccionada, eso hay que probarlo pero seguramente va a traer un coletazo".

Por eso, Carreras reflexionó que "cuando uno mira los hechos en retrospectiva te das cuenta que".

Consultada sobre la posibilidad de que la causa avance, planteó que, dijo y apuntó contra quienes "son los que también le dieron la cobertura a Macri cuando dijeron que era un naufragio, cuando no se alarmaban ante el destrato que tuvieron con las familias y cuando no se hicieron eco de las declaraciones de los oficiales en la Bicameral a Aguad diciéndole que los espiaban".

Carreras profundizó el análisis y remarcó: "Macri va a declarar en indagatoria, suponte que pida una prórroga para juntar algún elemento defensivo o para hacer tiempo y hacer campaña contra la causa y el Juez pero tiene que presentarse aunque no declare, tiene derecho a callarse y hasta a mentir pero después de que lo procesen, si viene el procesamiento, lo va a intentar frenar. Todos los procesados ya deben estar redactando la apelación".

Y añadió que

Para cerrar insistió en que "esta causa esta relacionada y va a tener mucha injerencia en la causa principal del ARA San Juan, que es la de saber y determinar responsabilidades"