Insólito video de Majul con una pelota de pilates para promocionar su defensa a Macri y Larreta

el periodista opositor Luis Majul no se interesó en el tema pero sí salió a promocionar cómo defenderá al ex presidente en su programa

ATENTI. Hoy a las 22 en #Voces x @lanacionmas.

Qué hay detrás del pedido de indagatoria a Mauricio Macri.

Y además, Cristina contra Larreta, el expresidente y "los republicanos de morondanga".

En vivo, @german_garavano y @JMilei. pic.twitter.com/3AFjzDNiRG — Luis Majul (@majulluis) October 1, 2021

A sólo horas de haberse conocido que la Justicia pidió la declaración indagatoria decomo imputado por el presunto espionaje ilegal de la AFI de Cambiemos sobre los familiares de las víctimas delEl presentador de LN + armó un video en short y sentado en una pelota de pilates en el que cuenta que en su programa de hoy ahondará en "qué hay detrás del pedido de indagatoria y la prohibición de salir del país de Mauricio Macri". Es decir que pondrá el foco en la versión que ya hizo circular el entorno del dirigente PRO según la cual lo persiguen "en campaña".En la misma línea, su programa también tratará sobre "la ex presidenta (Cristina Kirchner) contra Horacio Rodríguez Larreta, el ex presidente y los ´republicanos de morondanga`".En este último caso, el periodista demuestra que se referirá a las críticas de CFK a la aprobación en la Legislatura porteña de una ley para transferirle a la Suprema Corte porteña la posibilidad de intervenir en causas que decida la justicia nacional con asiento en CABA, determinación que abiertamente le interesa a Macri por la causa Correo Argentino.Los invitados de "Voces", de Majul, siempre opositores. En este caso el ex ministro de Justicia macrista, Germán Garavano, y el candidato libertario Javier Milei.