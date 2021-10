Máximo pidió trabar en cada barrio porque "en el pueblo está la fortaleza y en su gente está la información del futuro"

El jefe del bloque del Frente de Todos cerró el Encuentro de la Militancia por la solidaridad y el Trabajo, realizado este viernes en Ensenada. Pidió trabajar en cada barrio para construir una victoria. Destacó la tarea de todos y todas quienes en la Pandemia trabajaron para cuidar al pueblo argentino.

, señaló el presidente del bloque Frente de Todos.También recordó los “años duros del macrismo” en donde se expresaron “en sus gobiernos Macri, Vidal, Santilli y el intendente Garro de La Plata”. “Un sector que tampoco supo resolver en el seno de la política para qué lado debe ir la Argentina para que su pueblo logre mejores condiciones de vida", recalcóMaximo pidió trabajar “por una militancia que hará mejorar las condiciones de vida y que hará que surjan los dirigentes que en el futuro representarán a nuestro pueblo”., expresó.Asismismo, hizo referencia a los anuncios de flexibilizacion vinculados con la pandemia. "Pero otro tiempo está comenzando, el tiempo de que vuelvan a comer en su casa, con sus familias, que vuelvan a las escuelas, al club, a juntarse. Es tiempo de que avancemos, el país debe volver a crecer, pero pesa sobre él un pesado yunque que el pueblo no solicitó, pero hubo un presidente que si firmó y se llama Macri. Ya no vale la pena, no perdamos tiempo con ellos”, insistió Maximo al tiempo que sostuvo que “la pandemia nos ha quitado mucho, no caigamos en eso, ganemos tiempo con nuestro pueblo"."Sacar chapa de gatito y maleva por no abrir hospitales no debería ser lo que el pueblo quiera para sí mismo", agregó al apuntar con la ex mandataria provincial y señalar:¿No hemos aprendido en esta Pandemia? ¿Qué más le hace falta a los economistas para entender que un pueblo debe prepararse siempre para poder salir adelante y resistir en ese momento, que los Excel y las políticas liberales nunca imaginan?”Para finalizar Máximo preguntó: