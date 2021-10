Saín destacó que lo primero que hizo Aníbal Fernández fue poner en agenda la el problema del narcotráfico en Santa Fe

El ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, se refirió al problema del narcotráfico en su provincia y destacó que el flamante titular de la cartera a nivel nacional Aníbal Fernández lo haya puesto en la agenda “como prioridad”. Remarcó la necesidad de un abordaje federal sobre la temática.

“Lo que recibíamos del Ministerio de Seguridad antes era una mirada muy trivial de la cosa, y veíamos que había un esfuerzo de desresponsabilizarse de algo que considerábamos que tenía que ocurrir acá que es una fuerte complementación”, sostuvo Saín en declaraciones a “Y arriba quemando el sol” de Radio Rebelde.Para Saín,, sostuvo.En este marco, valoró la incorporación de Aníbal Fernández al Gabinete.sostuvo“La policía provincial está atravesada por hechos de corrupción pero peor está atravesada por la desidia. La desidia es más dañina que la corrupción. Hasta acá la policía tuvo todo para poder trabajar y ha hecho muy poco, pero la calle en Rosario no la controla”, recalcó.En este sentido, lamentó: “Perdimos nosotros la batalla mediática porque no teníamos ningún peso en los medios y acá el grueso de los medios son hegemónicos y juegan para el bloque histórico de poder. Es una deuda pendiente tener una estrategia inteligente en los medios. Si comunicas mal acá la pelea la perdes. Acá hay sectores políticos que no han hecho nada y les ha ido bárbaro electoralmente”.subrayó.