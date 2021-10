Lampreabe: Es evidente que una parte de los diputados de JxC están condicionados por el Lobby

“Me parece lamentable porque teníamos la oportunidad de convertir en Ley una herramienta clave para que los argentinos accedamos a la información clara sobre lo que estamos comiendo”, dijo la diputada Florencia Lampreabe sobre la falta de quórum que se dio hoy en el Congreso tras la decisión de los diputados de Juntos por el Cambio de no querer debatir el proyecto de Ley de Etiquetado de alimentos.

A su entender, “los diputados de Juntos por el Cambio se opusieron nuevamente en una muestra más de especulación política y evadir una discusión frontal sobre los intereses que representan”.agregó en diálogo con Política Argentina.La legisladora nacional insistió en la necesidad de seguir trabajando para que esta iniciativa sea ley. “Nosotros seguimos trabajando para lograr una sesión para tratar este proyecto a los efectos de que no pierda estado parlamentario porque hay mucho trabajo detrás. Es una ley que no solo es nuestra sino que hay mucho trabajo de trabajadores de la salud, nutricionistas y activistas ambientales”, completó.Por otra parte, cuestionó las intenciones de la ex gobernadora María Eugenia Vidal de quedarse con la presidencia de Diputados.concluyó.