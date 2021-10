Transformar planes en empleo formal: cuáles son los sectores que inician la estrategia oficial

En medio de la crisis económica que golpea a los sectores más humildes de la sociedad, el Gobierno prepara un decreto para que las empresas contraten a beneficiarios de planes sociales y emprender un sendero de transición hacia la recuperación del empleo formal. En primera instancia, el rubro de la construcción será el primer vehículo para albergar a los beneficiarios de prestaciones directas del Estado, quienes recibirán cursos de capacitación.El presidentecerró la(Camarco) en un acto realizado en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, y con la mira puesta en la primera fila que mostraba al ministro de Trabajo,mencionó que el Gobierno definirá un decreto para habilitar a las empresas a contratar a personas que actualmente perciban algún tipo de plan social. Aunque no hay precisiones del texto que firmará el Ejecutivo, los primeros rubros alcanzados por la medida serán el de la construcción, el de la gastronomía, el hotelero y el textil.Justamente, el acto con Camarco representa el puntapié inicial de esta reconversión. El lunes, el jefe de Gabinete,y ministros del Gobierno nacional lanzaron este lunes el programaun convenio para capacitar a beneficiarios delen obra pública. También estuvieron el secretario de Economía Social,; el secretario de Articulación de Política Social,, y el secretario de Empleo,El Programa promueve la inserción laboral de trabajadores de la construcción que actualmente se encuentran desocupados, y hace hincapié en la formación profesional e incorporación a los planes de obra a desarrollar en los ámbitos municipales y comunales, en especial a trabajadoras desocupadas, y también a trabajadores desocupados, pertenecientes a sectores sociales, culturales o de género vulnerados, indicaron fuentes de la cartera laboral.En cuanto al funcionamiento delse compromete a crear, adecuar y articular sus respectivos planes y programas de formación profesional, que además financiará junto a los procesos de certificación de competencias, indicaron las fuentes. Elpor su parte, informará a la Fundación Uocra para la Educación de los Trabajadores Constructores (Fuocra) acerca de las obras que se encuentren en ejecución, a fin de que articulen junto a Camarco la inclusión laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Del mismo modo, financiará las obras en los municipios.En agosto, el empleo registrado en el sector de la construcción superó el nivel previo a la pandemia. El año pasado el rubro perdió 70.000 puestos de trabajo y hasta agosto de 2021 se recuperaron 80.000. Es decir, actualmente hay 10.000 más que en febrero de 2020. De esta manera, el pago que reciben las personas beneficiarias de planes sociales pasaría a ser parte del salario en la industria de la construcción con un período de capacitación previa. Para todas las actividades la premisa será capacitar a beneficiarios en oficios y transferir esa masa de personas a empleos formales que les permitan desarrollarse.En esa misma línea, el Presidente consideró queY apuntó:El mandatario aseguró que no lo hace "feliz" que haya "tantos hombres y mujeres que viven de la asistencia del Estado” por lo que resaltó que hay que ver. Además, resaltó: “No vamos a terminar con los planes sociales, pero debemos recuperar la cultura de trabajar”. En el final de su intervención, Fernández pidióy llamó aA mediados de agosto, Fernández habían anunciado que los trabajadores rurales que reciben planes sociales iban a poder ser empleados en blanco sin perder los beneficios no contributivos que les correspondan. Según informaron fuentes oficiales, este plan resolvería la situación de más de 250.000 empleados que trabajan de manera temporal en las diversas cosechas de las economías regionales.Según las estimaciones de CAME, las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. En tanto, la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre el 45% y el 75%.El(RENATRE) convocó a los gobiernos y ministerios provinciales a adherir al Decreto 514/2021. Los planes y programas sociales y de empleo nacionales que están incluidos en el decreto son "" y la Tarjeta Alimentar, el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local del Plan Nacionaly contempla también a los que se instituyan en el futuro. Además, se podrán ir incorporando planes y programas sociales y de empleo, provinciales y municipales actuales y futuros.En este sentido, Un trabajo de la consultoramensuró diferentes variables a partir de los resultados de las PASO y de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. En escenario, el universo consultado respondió los motivos que llevaron a la derrota al oficialismo y a quiénes votarían, entre otros ítems refiriéndose a las medidas de convertir planes sociales en trabajo real.Tras la derrota de lassegún el último trabajo de la consultora Zuban & Córdoba, ante la consulta sobre el anunció que buscará transformar los planes sociales en trabajo, un 87,8% dijo estar de acuerdo, con sólo un 7,7% que expresó estar en desacuerdo. En cuanto a la medida que estableció la suma del salario mínimo, quienes consideraron estar de acuerdo se ubicaron en el 78,4% frente a un 16,4% que se mostró en contra de la decisión.Asimismo frente a la medida sobre el bono extra a jubilados, un 73,4% sentenció estar a favor de la medida -es la potencial medida del gobierno con mayor consenso social en en este estudio-, mientras que un 23,1% señaló estar en contra de que reciban una bonificación. Por otra parte, los consultados sobre los motivos de la derrota del oficialismo en las PASO, estimaron mayoritariamente en un 70% que la gestión económica del gobierno fue la principal causa de la derrota.