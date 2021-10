La Justicia le prohibió salir del país a Gustavo Arribas

La Justicia le prohibió al ex titular de la Agencia Federal de Intigencia, Gustavo Arribas, salir del país. El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, resolvió este miércoles "no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país" formulada por la defensa del procesado y ex funcionario macrista.

Arribas está procesado en la causa que investiga el espionaje ilegal del que fueron objeto los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Precisamente había sido la representación de los familiares de las víctimas del hundimiento ocurrido en 2017 la que pidió a la justicia que se le denegara la autorización para salir nuevamente del país a ex funcionario de Inteligencia, una de las personas más cercanas a Macri.En este marco, la abogada Valeria Carreras remarcó la existencia de "peligro de fuga y contactos que entorpecerían no solo el proceso sino una eventual extradición" de Arribas.