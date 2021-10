Fuerte rechazo del Senado a la ejecución del plan económico del primer año del gobierno de Macri

el Senado rechazó la ejecución del plan económico de 2016, es decir el primer año del Gobierno de Mauricio Macri, con 40 votos a favor y 19 en contra

"elegir el 'Ah, pero Macri...'"

"La cuenta de 2016 es mala. La del '17 es peor, la del '18 es joda y la del '19 es farra total"

En la primera sesión presencial tras un año y medio de trabajo virtual por la pandemia,Los legisladores debatieron la Cuenta de Inversión 2016, donde se puso a consideración el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la ejecución presupuestaria de ese año por parte de Cambiemos.Tras haber pasado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso (espacio donde el Frente de Todos tiene mayoría), el miembro informante del oficialismo, el senador, explicó las razones por las que el oficialismo no aprobaría la cuenta de inversión."No es la primera vez que se rechaza una cuenta de inversión, esto no es ninguna ignominia, solo es la voluntad y el juzgamiento político del Congreso en su potestad de controlar el presupuesto nacional", argumentó el legislador nacional.El dictamen fue aprobado por 40 votos a favor y 19 en contra e implica el rechazo de la rendición de cuentas del resultado de la gestión del Presupuesto de 2016, que fue enviado al Congreso durante los últimos meses del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ejecutado por la administración de Juntos por el Cambio.El expediente resultante de la Cámara alta señala que aquel presupuesto fueEn precisión, se rechazó la cuenta de inversión que había sido aprobada por la AGN en agosto de 2018, "sin perjuicio de la realización de procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades de los funcionarios".Pais, presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuenta, mencionó laAgregó que en 2016 la Argentina no atravesaba "una catástrofe" y que "nadie le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo de entronizarse por encima de las leyes".La radical tucumana, por su parte, defendió al macrismo al acusar al oficialismo dey rechazar "la cuenta del 2016 a pesar de que la AGN nos dice con claridad que hay que aprobarla"."Lo que objetan es la cantidad de DNU o la cantidad de reformas que se le hicieron al presupuesto. Les recuerdo que el Gobierno de Cambiemos gobernó con minoría en las dos Cámaras", aseguró, a 24 horas de que JXC bloqueara el quórum en Diputados para sancionar leyes como la del Etiquetado Frontal, que ya recibió el visto bueno de la Cámara alta.Su compañera de bancada, la cordobesa macrista, vinculó la decisión del oficialismo de rechazar la cuenta de inversión con la intención de "hacer una sanción política"."No nos preocupa que quieran denunciar a Macri por esta cuenta de inversión. Macri no tiene fueros. Están tratando de pegarle porque piensan que nos restan votos electorales. Y", conjeturó Rodríguez Machado.El jefe del bloque del Frente de Todos,, ratificó el rechazo a la Cuenta de Inversión porque "violó la Ley de Administración Financiera y violó la Constitución Nacional". Y anadió:Finalmente, el legislador sostuvo que "no puede variar el plan de inversión nacional porque eso termina con la República y la convierte en un gobierno de facto. Porque para el presidente Macri el Congreso de la Nación no existía", sentenció.