Con carta de Bullrich para defenderlo, Macri gambetea a la Justicia: cómo queda su situación judicial

el ex presidente Mauricio Macri no se "pone a derecho" y falta hoy a la declaración indagatoria a la que fue llamado por la Justicia en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal realizado durante su gobierno a los familiares de víctimas del ARA San Juan

Con carta de blanqueo deAsí de simple, el ex mandatario decidió continuar con su agenda en el exterior, que combina vacaciones con unos pocos eventos "laborales" por su función en la FIFA y la invitación a dar clases en Miami de "liderazgo político": ahora sigue en EEUU y luego viajaría a Qatar, entre otros destinos, que harán que recién regrese a la Argentina para fin de mes.De hecho, Bullrich, en calidad de presidenta del PRO pese a no ser abogada ni nada similar del ex mandatario,, a cargo del juzgado que citó a indagatoria a Macri. La ex ministra de Seguridad le hizo saber al magistrado que le ex presidente no asistirá hoy porque está en el exterior, decidió seguir allí y recién vuelve a fin de mes.Como para hacer un poco ruido mediático estilo el lawfare que tanto niegan en el PRO, le solicitó que evite “cualquier decisión apresurada” que aumente el "estrépito mediático”, en un tono algo amenazante., señaló la nota enviada al juzgado.Y concluyó: “Confío en que el señor juez sabrá comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el ex presidente Mauricio Macri garantizando los derechos y garantías que lo amparan evitándose cualquier decisión apresurada que solo aumente el estrépito mediático que ya se ha generado con su intempestiva citación”.Al menos en los antecedentes, no es tan así el "respeto" del ex presidente a la Justicia, ya que tiene un historial de gambetas a las citaciones a indagatoria y, además, desde su equipo ya prepararon un guión de defensa PRO bastante agresivo con el juez, como explicitó una nota en Infobae firmada por un ex funcionario de Cambiemos y que luego contó hoy El Destape.Los dirigentes de Juntos por el Cambio ya tienen el guión y vienen implementándolo, como hizo el diputado nacional Hernán Berisso entrevistado por Política Argentina , que repitieron y repetirán en redes sociales y medios de comunicación y que consiste básicament en cuestionar la decisión judicial porque "hay elecciones", señalar que se debería citar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani antes que a Macri, recordar que ya se sabía que el ex presidente no estaba en el país y agregar - cuando se pueda - críticas hasta académicas al juez Bava. Nada tiene que ver con lo sucedido en la causa: se espió desde el Estado a personas sufriendo por una tragedia, hecho que también sucedió cuando gobernaba Cambiemos.Ahora el juez bava tiene dos caminos iniciales para definir la situación de Macri: posponer de forma indeterminada la indagatoria o fijar una nueva fecha. Hay una tercera opción, que es declararlo en rebeldía, lo que activaría otros procesos y a lo cual se refirió la amenaza de Bullrich y su recomendación de evitar "cualquier decisión apresurada".“Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial”, fija el Código Procesal Penal de la Nación y está la posibilidad de que el magistrado pueda ordenar su detención. Un ejemplo de alguien en ese marco es Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, declarado rebelde por la jueza María Servini, cosa evidentemente justificada ya que actualmente se encuentra en Uruguay prófugo y buscado de manera internacional por Interpol.