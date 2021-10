El historial de Macri faltando a indagatorias: las causas espionaje 1 y patotas de la Ucep

El ex presidente Mauricio Macri decidió continuar su agenda internacional, que combina vacaciones con eventos de presencia o laborales en Miami y - hasta lo que se conoce - Qatar durante lo que resta de octubre, y no presentarse a la declaración indagatoria a la que debía comparecer hoy por la causa del espionaje ilegal a los familiares de víctimas del ARA San Juan.Ante ese hecho, y cómo podría seguir el expediente, aparece un hecho con tres elementos que parecen importantes para tener en cuenta: no es la primera vez que Macri es llamado a declaración indagatoria y, si bien finalmente se terminó presentando, de las ocho veces que fue citado para declarar como imputado faltó en cinco oportunidades.El primer faltazo del líder PRO a una indagatoria fue en 2010, cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En marzo de ese año, el recientemente fallecido juez federal Norberto Oyarbide había citado a indagatoria a Macri para el 28 de abril por la causa que investigaba una supuesta red de espionaje clandestino en la que estaban implicados los ex jefes de la policía porteña, Jorge “Fino” Palacios y Ciro James.El magistrado sostenía al entonces alcalde porteño Macri como miembro de una asociación ilícita, lo acusaba de falsedad ideológica y de ser responsable de las escuchas que se les hicieron al dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein, familia de una víctima del atentado a la AMIA, y también a su propio ex cuñado, Daniel Leonardo.Macri pegó el faltazo con un viaje al exterior como argumento, igual que ahora: sostuvo que no podría asistir en esa fecha por un viaje a la India y la declaración indagatoria se postergó. Oyarbide, entonces, lo convocó para que ofrezca las explicaciones del caso el 5 de mayo, fecha en la que finalmente el líder PRO asistió.El entonces jefe de gobierno porteño acusó a gobierno de Cristina Kirchner y al juez, a quien atacó en plena indagatoria, de complicarlo en la causa. Habló durante más de cuatro horas, negó que existiese prueba alguna de su relación con el policía Ciro James, que espiaba amparado por organismos de inteligencia y jueces de Misiones.Macri fue procesado por ese expediente, con muchas idas y vueltas, e incluso llegó el pedido de ser enviado a juicio oral. Pero lo salvó la campana: diecinueve días después de haber asumido como presidente de la Nación fue sobreseído.Luego llegó otro turno de faltar a indagatorias en febrero de 2011, cuando el magistrado Facundo Cubas lo llamó a dar explicaciones por delitos y agresiones violentas a gente en situación de calle cometidos por la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP).Macri no fue e intentó dejar sin efecto ese llamado. Cuando le fijaron otra fecha, argumentó que estaba fuera del país (como ahora), específicamente en Roma, y consiguió que se lo pasaran de nuevo. Sumó así un total de cinco citaciones en ese expediente: faltó a cuatro.El juez Cubas, titular del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49 en ese momento, finalmente citó a declaración indagatoria para el 15 de junio al entonces jefe de Gobierno Macri, por los presuntos malos tratos y amenazas a indigentes en situación de calle por parte de la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP).Macri declaró finalmente en esa fecha y sostuvo “ser ajeno” a las imputaciones por maltrato y amenazas a indigentes en situación de calle que se le atribuye a la UCEP. Ante la jueza María Fontbona de Pombo, subrogando a Cubas, habló durante algo menos de una hora ocasión y “negó los cargos”. Acompañó un “escrito técnico” en el que se mencionan las funciones y atribuciones que tenía el disuelta organismo. Fue sobreseído finalmente en la causa, lo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se terminó culpando a los ejecutores de las agresiones, cosa que salpicó a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.Antes de ser político, Macri ya tuvo problemas judiciales e incluso fue indagado por la justicia. En 2001, ya presidente de Boca Juniors y en su rol de empresario, estuvo procesado y tuvo que dar explicaciones por contrabando en el cobro de reintegros de exportaciones de Sevel, una empresa del Grupo Macri. La causa fue prescripta por la Corte Suprema menemista.