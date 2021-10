Mariano Macri: "Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio"

su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente la de él mismo

Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo. — Mariano Macri (@marianomacriok) October 7, 2021

publicó un hilo de Twitter explicando su aparición en la nueva filtración que develó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y declaró que fundó la empresa para tener una estructura societaria propia y poder invertir ya que supuestamente iba a recibir dinero del grupo familiar,El hermano menor de Mauricio remarcó quey aclaró que nunca acepto ser complice de las maniobras que definió el ex presidente, "llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo".Contó que esto sucedió entre el final del 2015 y principios del 2016 e indicó que, "no le di utilidad alguna". Mariano manifestó que por eso no tenía nada que declarar ante ningún organismo debido a que se trató de una sociedad inactiva.Para cerrar advirtió que seguirá luchando por lo que le corresponde porquey resaltó que estas circunstancias lo llevaron a presentarse como querellante en la causa del Correo Argentino