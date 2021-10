Dalbón: "Si Macri no concurre el 20 de Octubre, el mismo juez debería establecer el pedido de captura internacional"

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner dijo no mostrarse sorprendido por la actitud de rebeldía ante la Justicia por parte de Mauricio Macri y lo vinculo a las elecciones. “No me sorprende su actitud porque cada vez que estuvo frente a un proceso judicial siempre utilizó el mismo modus operandi: retrasar y tratar de estirar en el tiempo lo que en definitiva en algún momento va a llegar”, sostuvo Dalbon.

Y advirtió: “Habrá que ver si el patear la citación a la indagatoria radica en una obstrucción a la Justicia o no. Si el 20 de Octubre no concurre debería el mismo juez establecer el pedido de captura internacional de Mauricio Macri y ahí entraría a jugar el concepto de fuga. Otra vez un prófugo de la Justicia que tendría la misma calidad de Pepin, es decir, un sujeto sin pedido de refugio”.

, indicó el letrado para quien “una persona de bien se presenta ante el primer llamado a indagatoria”.Consultado sobre el futuro del ex presidente, señaló:, señaló.A su entender, “el cinismo que tiene el ex presidente de la Nación y la sonrisa que tenía prontamente se le va a convertir en un frunció”.También señaló que “Macri no pidió refugio sino que dijo que tenía que dar clases de liderazgo cuando todos sabemos que no puede liderar ni dar dos palabras juntas”., señaló el abogado al sostener que “Macri pretende volver a la Argentina, según el resultado de las elecciones”.