Por qué el 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y no el Día de la Raza que pide Espert

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural adquirió esa denominación en la Argentina para celebrar el día 12 de octubre a partir de la publicación del Decreto 1584/2010 el 3 de noviembre de 2010, lo cual dejó en el pasado la celebración de la llegada y la conquista de los españoles a América y su festejo como "Día de la Raza"

Dentro de las consideraciones tomadas, el decreto expresa: "Que, asimismo, se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos".El 12 de octubre se conmemora en recuerdo al momento histórico en que personas de Europa occidental llegaron por primera vez al continente.En 2007 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar la denominación de esa fecha por “Día de la Diversidad Cultural Americana”. La iniciativa se concretó por medio del Decreto N° 1584/10 en 2010.Se apunto, y argumentó, que la división de la humanidad en “razas” carece de validez, como indican todos los tratados internacionales que abordan la cuestión, y que, además, esa categoría constituye una concepción político-social errónea y peyorativa. Se consensuó así que su utilización sólo favorece reivindicaciones racistas.A su vez, el Plan Nacional Contra la Discriminación estableció, entre sus prerrogativas, que el 12 de octubre sea un “día de reflexión histórica y diálogo intercultural”. Esto implica dejar atrás la conmemoración de “la conquista” de América y el proceso que sólo valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad.La polémica, que para la gran mayoría de la sociedad no existe, recrudeció porque José Luis Espert usó sus redes sociales para hablar del "Día de la Raza" con una cita a una nota de la agencia Télam referida a "Octubre Marrón", una agenda de actividades para resignificar el 12 de octubre en clave antirracista.“Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán”, disparó el candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el espacio Avanza Libertad.