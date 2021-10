Espert: "Los seres humanos normales festejamos el Día de la raza, no tiene nada de racista"

Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Dia de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro linguístico festejarán. https://t.co/ch2mx0Tul3 — Jose Luis Espert (@jlespert) October 11, 2021

volvió a utilizar sus redes sociales para abrir una polémica, en este caso por el feriado del 12 de octubre, que se celebró con un fin de semana extra largo con fines turísticos desde el viernes 8 hasta el lunes 11., disparó el candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el espacioEl economista hizo este comentario citando un artículo de la agencia estatal Télam que da cuenta sobre la resignificación del 12 octubre que, gracias a una medida impulsada por Cristina Kirchner en 2010, le cambió la denominación al feriado por Día del Respeto a la Diversidad Cultural para quitarle los tintes racistas a los festejos por la llegada a América de Cristóbal Colón. “”, se titula la nota de Télam, que hace un repaso sobre distintas actividades culturales -obras de teatro, muestras fotográficas, festivales, instalaciones y exposiciones artísticas- para “interpelar los lugares que históricamente nos han sido asignados social y culturalmente”.Según la explicación oficial, en 2010 se cambia la denominación para dotar a la fecha “de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”.completa. La iniciativa para modificar el nombre comenzó en 2007 por impulso del INADI, que presentó un proyecto para que la fecha se convirtiera en un. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2010 que, a través de un decreto, la ex presidenta Cristina Kirchner lo llevó a cabo.“El cambio tuvo que ver también con que el concepto de división de la humanidad en ‘razas’ no poseía validez alguna y sólo conservaba una idea sociocultural y política errónea y peyorativa. Aquella alusión, además, solo favorecía a las reivindicaciones racistas”, se explica en la página del Ministerio de Cultura. Y completan:Este día se conmemora solamente en la Argentina el 12 de octubre, aunque en 2001 se aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y en 2002, a través de la resolución 57/249, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el. Según la UNESCO, “las tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural” y “superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo”.afirman en la página oficial.