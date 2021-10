"Todos somos Nik": así se subió Macri a la embestida contra Aníbal Fernández desde el exterior

el ex presidente Mauricio Macri se metió en la polémica por el cruce entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el caricaturista Nik

TODOS SOMOS NIK



No salgo de mi asombro.

El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2021

En todo caso, esa breve frase de Fernández funciona como una biopsia que demuestra la completa alienación en la que se encuentra el gobierno. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2021

Mientras sigue fuera del país, presumiblemente en Miami, tras el faltazo a la declaración indagatoria por el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan,, tuiteó el líder PRO, así resaltado, en una frase que recuerda la fórmula discursiva utilizada ante la muerte de, pero en este caso para condenar el error deen una respuesta vía redes sociales al caricaturista, cosa que luego motivó un pedido de disculpas del ministro de el creador de Gaturro no aceptó.En ese sentido, Macri dijo: "No salgo de mi asombro. El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales".Según el ex mandatario, "Fernández identificó públicamente la escuela a la que asisten las hijas de Nik, buscando no solo amedrentar al autor y a su hijas, sino al mismo tiempo a cualquier otro ciudadano que se atreva a criticar al gobierno".Ignorando el pedido de disculpas que el funcionario realizó en redes sociales y en varias entrevistas a medios, Macri sostuvo que "mientras" escribía esa publicación en redes,Ante eso, el ex presidente dijo que "es tan insensato que un ministro se compare con un ciudadano que es difícil encontrar explicación" yMacri faltó la semana pasada al llamado a declaración indagatoria solicitado por el juez federalen la causa por espiar sin permiso judicial a familiares de los tripulantes fallecidos del ARA San Juan. El ex presidente se excusó en sus compromisos internacional, como "dar clases", e hizo que el ex titular del Sistema de Medios Públicosrevelara que vendrá a dar explicaciones al país para la nueva citación, el 20 de octubre, que propuso el magistrado.