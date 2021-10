Proyecto de Movilidad Sustentable: de qué trata la iniciativa para producir autos sustentables y generar trabajo

Desde el Gobierno proyectan que, con la implementación de la iniciativa, se crearán 12.500 puestos de trabajo en terminales automotrices hacia 2030, en tanto que habrá inversiones estimadas en USD 5.000 millones.

En tanto, estiman que se crearán seis mil puestos de trabajo en sectores autopartistas e inversiones por USD 1.500 millones, y 2.500 empleos en fabricantes de baterías con inversiones por USD 1.800 millones.

El Gobierno nacional presentó este martes el proyecto deque tiene como objetivo estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, y de producción nacional.Tras la visita del presidente Alberto Fernández a la planta de la automotriz Toyota Argentina, la presentación del proyecto de ley estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, junto a integrantes del Consejo Económico y Social, empresarios y sindicatos del sector.crea un Régimen que impulsará diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, reconversión y/o utilización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables y que también promoverá partes, conjuntos y equipos auxiliares en el territorio del país. De esta manera, se pronostica que desde el año 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional.El objetivo es promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, de producción nacional. Cubre toda la movilidad terrestre: livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micromovilidad, los experimentales y los designados por la Autoridad de Aplicación.la ley establece un régimen de beneficios tanto para la demanda (público comprador de vehículos) como para la oferta (terminales, e-autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, etc.). El Régimen es temporal y dura 20 años, con beneficios decrecientes en el tiempo para acelerar las inversiones.sería el primer Régimen Productivo argentino con una institución de I+D con programas promocionales específicos, enfocada en la Movilidad Sustentable. Su misión principal sería promover el desarrollo científico, tecnológico y volcarlo al sistema productivo de la Movilidad Sustentable. A su vez, realizará una observación y vigilancia de las tendencias internacionales, normativa y certificaciones y cambios tecnológicos en el sector.garantiza la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que requerirá el Régimen a lo largo de sus 20 años. Toma fondos de diversas fuentes y los aplica a la inversión necesaria para la reconversión.