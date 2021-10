Ormachea destacó las paritarias pero pidió "mucho más del Estado en el control de precios para dejar de correr por detrás"

“Hace mucho que venimos teniendo muy buenos cierres paritarios porque no sólo abarcan el porcentaje salarial sino que también tienen que ver con acciones que amplían derechos a los trabajadores”

Tras el acuerdo paritario deen el orden del 35 por ciento, la diputada nacional y referente del sindicato,, señaló que “muchos gremios han ido cerrando distintas paritarias para poder contrarrestar el avance de la inflación sobre los salarios de los trabajadores y trabajadoras”., subrayó la dirigente.Aunque advirtió: “Está claro, no obstante, que nosotros necesitamos trabajamos mucho más del Estado con respecto al control de precios porque sino seguimos corriendo por detrás, haciendo un gran esfuerzo para que los compañeros no pierdan el poder adquisitivo para que puedan tener una vida digna pero cada vez se hace más difícil, lo vemos en las góndolas”.“Igualmente, hay una política muy activa por parte del Gobierno para tratar de controlar este flagelo que es la inflación”, remarcó al recordar la gestión Paula Español.También se mostró expectante de cara a la llegada dea Comercio Interior. “Es una persona con experiencia y está preparada para actuar y tomar decisiones con respecto a esta temática. Es bueno y hay que tomarlo de esta manera. Las medidas tienen que ser contundentes pero también rápidas”, dijo la sindicalista.Por último, apuntó contra la ex gobernadoraquien criticó acon violentas declaraciones, en las que tildó a la Vicepresidenta de "engendro".“De Vidal yo no espero nada, ya la sufrí en la provincia de Buenos Aires. Vidal en realidad es esto que está mostrando ahora. Nunca fue otra cosa”, concluyó .