Pallares sobre los agravios de Vidal a Cristina: "Los argentinos están hartos de estos agravios"

“Gran parte de los medios sobredimensionan dichos o tuits o funcionarios del oficialismo y producen un cerco acerca de las declaraciones de dirigentes de la oposición”

En diálogo con, el senador massistase refirió a la extensión de la campaña de vacunación para menores y jóvenes. “Es un orgullo pertenecer a un gobierno provincial que ha logrado algo histórico que es la enorme campaña de vacunación que significó que gran parte de la población esté vacunada con dos dosis, algo que no sucede en gran parte del mundo”, dijo.En este marco agregó: “Causa desasosiego que los grandes medios nacionales no publiquen esto como si lo hacen con oreas cosas”.Por otra parte, manifestó sus inquietudes respecto de las declaraciones de la ex gobernadoracontra la vicepresidenta. La ex orgullosamente bonaerense tildó de “engendro de Vicepresidente” a CFK., sostuvo Pallares, para quien “hay que darle mayor envergadura a los dichos de la ex gobernadora que no se entienden más que un agravio y los argentinos están hartos de estos agravios, esperando que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo en las políticas públicas para salir de esto que viene del gobierno anterior y se profundizó habida cuenta de la pandemia”.A su entender, “Vidal está claramente sobreactuando como lo hizo claramente en toda su carrera política”. “En este momento, acelera su sobreactuación. Cualquiera que la observa se da cuenta cómo sobreactúa con sus gestos. Nunca fue Heidi pero algunos la tomaron en algún momento como eso”, señaló al recordar cómo los medios hegemónicos configuraban su imagen cuando era mandataria bonaerense.