Espert está en contra del Etiquetado Frontal porque está "harto de la guerra de los zurdos contra el campo"

"En contra del Etiquetado Frontal. Los productos alimenticios ya tienen especificado su contenido graso, proteico, esto es simplemente para ir más contra el campo. Estoy harto de la guerra de todos los zurdos contra el campo, harto"

"es como un gato rasguñando"

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertadse manifestó en contra del proyecto de ley dede los alimentos, que busca que se explicite el contenido perjudicial de los productos con claridad en su frente y que bloqueó Juntos por el Cambio en Diputados, y dio una polémica y violenta argumentación para justificarlo., respondió ante la consulta de Diego Iglesias en Infobae.También se expresó en contra de una reforma tributaria para que las grandes empresas paguen más, de la reducción de la jornada laboral de trabajo, de un salario básico universal, de una reforma judicial, de una reforma del Ministerio Público Fiscal y de la Ley de Humedales. En cambio, está a favor de la legalización de la marihuana pero en otro contexto, a favor de una reforma laboral y de la baja en la edad de imputabilidad.Consultado por sus, respondió: "Primero: transformar al Mercosur en un simple tratado de libre comercio para que las empresas nuestras compitan con el mundo, el mundo es nuestro socio. No podemos usarlo como prestamista nada más. Segundo: hay que hacer una gran reducción del estado para eliminar el déficit, fuente de todas nuestras crisis, y poder bajarle impuestos a la gente que no da más de pagar impuestos. Tercero: una reforma de todo el edificio de leyes laborales de Argentina para terminar con el trabajo en negro".Ante la pregunta sobre los mejores y peores de los siete presidentes "electos por el voto popular desde la vuelta de la democracia", Espert dijo que "todos fueron malos", pero elaboró "un ranking del menos malo al más malo": dijo que el "primer menos malo es "Carlos Saúl) Menem". Luego, ordenó: "el segundo menos malo Macri, el tercer menos malo Alfonsín, el cuarto menos malo De La Rúa, el quinto menos malo Néstor, el sexto menos malo Alberto. El séptimo, la más mala de todos, el diablo en persona, Cristina Kirchner".Interpelado sobre las críticas de, a quien describió como "un kirchnerista de derecha”, el economista liberal destrozó a "Lilita"."Carrió es parte del sistema que ha destruido la Argentina.. Así que es parte del problema. Por lo tanto, para Carrió, para cualquier miembro del sistema, un liberal, que es el virus del sistema, siempre va a ser vituperado, puteado, desacreditado.. Hay que ir para atrás, hay que buscar en 2003 cuando Carrió dijo ´votaré tapándome la nariz a Kirchner`. Lo ha apoyado a Kirchner muchísimo. No tiene ningún derecho moral a quejarse de nada del kirchnerismo", contestó.Llegado el turno de referirse a, definió la presidencia del líder PRO con la letra de la canción "Rasguña las piedras", de Sui Generis, porqueque "terminó arañando sobre el final de su presidencia, casi no termina".Finalmente, le preguntaron "quién es más probable que vuelva a ejercer la presidencia" entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y se inclinó por la actual vicepresidenta.