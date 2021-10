Fabián de Sousa denunció escuchas ilegales de exfuncionarios macristas

El empresario, accionista del Grupo Indalo, manifestó que durante la gestión de Mauricio Macri el Poder Ejecutivo de la Nación realizó en forma directa un espionaje ilegal, al punto de interceptar comunicaciones con sus abogados.El empresario explicó cómo fueron direccionadas esas desgrabaciones de las conversaciones que mantenía con sus abogados abogados y que las mismas están siendo investigadas en otro juzgado federal.sentenció De Sousa.Apuntó así directamente contra la Agencia Federal de Investigaciones que conducía, íntimo amigo de Mauricio Macri, y al propio por entonces Presidente. "", agregó De Sousa."Lo grave de esto también -prosiguió De Sousa- de estas desgrabaciones, que están en el expediente a cargo del doctorfueron aportadas por la doctora Carrió, a quién se la hicieron llegar en forma anónima, sobre el cual se montó un proceso judicial, político y mediático, conocido por todos como la 'Operación Puf', en la cual me involucraron, en la cual me puse a la disposición de la Justicias, como hice en todas las causas en las que se me involucró".De Sousa ratificó que esas escuchas ilegales fueron aportadas a la Justicia por la entonces diputada Carrió, socia fundadora de la alianza Cambiemos, que además dijo haber recibido de forma anónima., sostuvo.añadió.Para De Sousa, la Justicia "también fue violada en su buen arte. La justicia fue afectada en su característica del desarrollo de su función", a raíz de que se utilizaron herramientas ilegales desde el Estado para montar una persecución contra los opositores al macrismo o simplemente contra quienes no se prestaron al juego de lade"No creo que ninguno de ustedes, funcionarios del poder judicial se presta o se prestaría que cuestiones tan básicas como son el derecho a la defensa, a la confidencialidad entre el abogado y el demandado hayan sido violadas sistemáticas y de manera permanente por parte de un poder del estado.", señaló.En el tramo final, De Sousa destacó la actitud que tanto él como su socioafrontaron: "siempre actuamos y desarrollamos nuestro rol como empresarios y ciudadanos dentro del marco de la ley"., explicó., completó.