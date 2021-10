Macri designó abogado por el espionaje a familiares del ARA San Juan: quiere que lo dejen salir del país

había manifestado que el imputado había enviado a sus allegados a los medios pero seguía sin estar ajustado a derecho

Desde el macrismo catalogan al de Dolores como un "juzgado anti-PRO"

Dos semanas después de que el Juez subrogante de Dolores -Martín Bava- lo llamase por primera vez a citación indagatoria (que luego sería reprogramada para el 20 de este mes) y expidiese la prohibición de salida del país,se presentó ante la fiscalía equienes presentaron un escrito apelando la definición del magistrado que ya fue elevado a la Cámara Federal de Mar del Plata que deberá aceptarlo o rechazarlo.En este sentido, la abogada, quien representa a algunas familias de las víctimas del ARA San Juan,. La primera en salir en defensa de Macri fue la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con una carta, luego Hernán Lombardi quien adelantó que volverá el 19 al país para ir el 20 a la citación y por último su abogado, que declaró en los medios antes de ser oficializado en la causa.En el escrito que presentó, el ex Presidente plantea quey le recriminó al juez generar estrépito con su citación indagatoria. A su vez dejo expreso que presentarse no implica reconocerle la competencia a Bava para juzgarlo, lo que hace prever nuevas impugnaciones para llevar la causa del juzgado donde se encuentra a Comodoro Py.La abogada Carreras en diálogo conhabía analizado que Macri y el resto de l. El ex Presidente deberá presentarse ante el magistrado el próximo miércoles en la causa que investiga el espionaje realizado sobre familiares de las víctimas del submarino argentino para la indagatoria que se pospuso del 7 al 20 de octubre por su ausencia. Tendrá derecho a presentar un escrito y no responder preguntas.