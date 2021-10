Lipovetzky vio "muy clara" a Vidal en el debate porteño y tiene "buenas expectativas" para Santilli en el bonaerense

En diálogo con Política Argentina, el diputado provincial del PRO se mostró crítico con los anuncios referidos a los viajes de egresados en Provincia. “Son fuera de contexto los viajes de egresados. Estamos viviendo una tragedia educativa donde los chicos no tuvieron clases porque no tuvieron acceso a la tecnología”, señaló Lipovetzky para quien “hay chicos de cuarto grado que no saben leer ni escribir”.

“Eso tiene que ver porque no tuvieron clases durante más de un año y medio”, sostuvo el legislador opositor.A su entender, “la medida que hay que hacer es reforzar la educación en nuestra provincia. El anuncio es de corte electoral y hay que tratar de tener mejor educación”.De todas formas, valoró la ampliación de la vacunación para la población joven. “Me parece bien que cada vez haya más gente vacunada aunque hay algunos mayores que no estén vacunados”, sostuvo el diputado para quien “es un avance y la responsabilidad es del estado, no se tiene que politizar este proceso”., subrayó.Por último, valoró la performance de la ex gobernadora bonaerense en el debate porteño. “La ví muy clara a María Eugenia. Los datos que dio son muy claros. No vi que Santoro diera respuestas concretas”, añadió., sostuvo Lipovetzky al mostrarse también expectante por la figura del candidato a diputado nacional en el territorio provincial Diego Santilli.“A Santilli lo veo con muy buenas expectativas para el debate. Va a ser muy interesante el debate y será una oportunidad para mostrar su trayectoria”, concluyó.