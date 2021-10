Día de la Madre: cuáles son las promociones de los bancos para el regalo de mamá

El ticket promedio -según estimaciones- promediará los 2500 pesos, mientras que los bancos participarán ofreciendo promociones y descuentos para agasajar a todas las mamás en su día.

el programa Ahora 12 es el más elegido para el Día de la Madre. El medio de pago es el más elegido en la previa para la compra de regalos el Día de la Madre. Para el caso de Indumentaria y Calzado se priorizan hacerlo en seis cuotas, para el caso de Informática y Electrodomésticos en 12 y 18 cuotas.

El, que se celebra el domingo 17 de octubre, genera "optimismo" para los comerciantes, quienes se enfrentan al desafío de igualar en volumen al nivel de ventas de 2019, después de la abrupta caída del 25 por ciento registrada en los festejos de 2020 en medio de la pandemia cuando aún no podían operar normalmente y los shopping estaban cerrados.En ese sentido, el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME), Salvador Femenía, comentó a Ámbito que los comerciantes están "optimistas" en relación a las ventas por el Día de la Madre y que la expectativa es que la incipiente recuperación de la actividad se mantenga hasta las Fiestas de Fin de Año".De acuerdo a un informe,El banco ofrece para este sábado 16 y domingo 17:-25% de ahorro con tarjeta de débito, tope $1.500, para los clientes Plan Sueldo y con Paquete.-25% de ahorro (Tope $4.000) + 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito exclusivo para los clientes Buho One.En Fravega, Megatone, Musimundo (la de débito aplica solo a e-commerce), Buho Puntos, Swatch, Style Store, Dexter, Moov, Stock Center, Ver y Paseos Libertad (paseos y comercios adheridos).En los comercios Ver aparte pagando a través de MODO con TC/TD, dan un 15 por ciento de descuento adicional (Tope 500 pesos).Hasta este jueves 14 los clientes de HSBC Argentina podrán elegir los regalos para celebrar junto a las mamás y a quienes cumplen ese rol con descuentos y promociones especiales en los locales de las principales marcas del país.En los días previos al domingo 17 de octubre, aquellos que realicen sus compras con tarjetas de crédito HSBC Premier podrán acceder hasta a un 30 por ciento de descuento y tres cuotas sin interés en rubros seleccionados.La promoción tendrá vigencia en locales físicos y online de las marcas adheridas (según condiciones publicadas) en tiendas de: Paruolo, Uma, María Rivolta, Gama Italy, Vitamina, Lázaro, Swatch y Style Store.El Banco Provincia impulsa el "Mes de la Madre" con beneficios vigentes hasta el 31 de octubre de hasta un 20 por ciento de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés en electro, informática, aire libre y cuidado personal.Esta promoción es para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito y sin tope de reintegro en productos seleccionados de empresas adheridas. El descuento se realiza al momento de la venta.A su vez, el 15 y 16 de octubre, habrá un 30 por ciento de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto. Se trata de un beneficio que aplica a ventas presenciales, online y telefónicas con un tope de 2.500 persos por transacción.El banco ofrece entre el 15 y 16 de octubre promociones en shoppings seleccionados (30 por ciento de descuento y 20 por ciento adicional si se abona con BNA + MODO. También 30 por ciento de descuento y 40 por ciento abonando con BNA+.El 13 de octubre, el Banco Santander ofrece entre el viernes 15 y el sábado 16 a los clientes adheridos a Women un 30 por ciento de ahorro y tres cuotas sin interés en Rapsodia, Caro Cuore, Grimoldi , Ver y muchas marcas más (sin tope ).En shoppings y comercios de indumentaria adheridos, del 14 al 16 de octubre es posible pagar en hasta seis cuotas sin interés y con 20 por ciento de ahorro con tarjetas de crédito Macro y con un 30 por ciento con Macro Selecta.En perfumerías, los clientes pueden abonar consumos en hasta seis cuotas sin interés y con diez por ciento de ahorro, sin tope de devolución.Desde 11 al 17 de octubre, en Fravega, Musimundo, Naldo y Megatone y en productos seleccionados de Mercado Libre se puede abonar en hasta 12 y 18 cuotas sin interés con Macro Selecta .Además, pagando con MODO, los clientes obtienen 10 por ciento de ahorro con tarjeta de crédito, acumulable a todas las promociones. El tope de devolución es de 300 pesos por transacción y hasta 1.500 pesos por cuenta por mes. Además, triplica puntosCon Macro Premia, se pueden adquirir millas de Aerolíneas Plus al 50 por ciento Off entre el 15 y el 17 de octubre. En estos tres días, nueve puntos Macro Premia equivalen a 1 Milla.Asimismo, hasta el 17 de este mes es posible cambiar puntos Macro Premia y ahorrar hasta el 40 por ciento en Indumentaria, Gastronomía, Peluquería y Perfumería.El Banco Patagonia ofrece entre el 14 y 15 de octubre hasta 30 por ciento de descuento y tres cuotas sin interés en los mejores shoppings: Unicenter, Plaza Oeste, Palmas de Pilar, Portal Palermo, Portal Lomas, Portal Escobar, Portal Rosario, Factory Quilmes, Factory San Martin, Factory, Parque Brown. Los gallegos, Shopping Bahía Blanca, Shopping Patagonia.Del 9 al 15 los clientes tienen hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito en Mercado Libre.Entre el 10 al 17 de octubre con MODO en shoppings adheridos, los clientes tienen hasta 20 por ciento de descuento. Acumulable con otras promociones bancarias.Y, además, muchísimas ofertas de productos en el nuevo Marketplace Club Patagonia, con puntos, puntos y pesos, o sólo pesos, hasta seis cuotas sin interés.El banco propone una serie de promociones y descuentos exclusivos para sus clientes que realicen compras con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Desde beneficios en comercios, en ‘shoppings’ y en tiendas virtuales, hasta gastronomía por ‘delivery’, la entidad ofrece distintas alternativas para celebrar con las madres.Del 11 al 17, ofrece hasta diez cuotas sin interés en Frávega, en los productos de las categorías tecnología, audio, electrodomésticos, cuidado personal, productos del hogar, herramientas, deportes y fitnes. Asimismo, el 17, habrá 40 por ciento de reintegro en un pago con tope de 750 pesos por cuenta en Pedidos Ya.Todos los martes de octubre los clientes pueden obtener desde 15 hasta 35 por ciento de descuento y tres cuotas sin interés de acuerdo al segmento que pertenezcan, en las principales marcas de moda, marroquinería y calzados tales como Giesso, Vitamina, Uma, Benito, Desiderata, Wanama, Paruolo, Juanita Jo, Lazaro, Swatch, Simones, Humms entre otras.Adicionalmente para aquellos clientes que quieran utilizar sus puntos y regalarle algo especial, contarán con una novedosa propuesta creada especialmente para la ocasión en @tumundopuntos donde podrán si no les alcanza sus puntos, combinar puntos y hasta 12 cuotas sin interés.Por último, el domingo 17 de octubre el banco en alianza con Rappi ofrece a los clientes 35 por ciento de descuento pagando con sus tarjetas de débito en las marcas gastronómicas que participan de la aplicación. Tope de devolución: 1500 pesos. Como en todas las ocasiones especiales, las compras que se realicen ese día a través de esta App suman doble puntaje en @tumundopuntos.El 14 y 15 de octubre, con Tarjetas Cabal Credicoop (crédito y débito), en más de 2800 comercios adheridos en todo el país, se ofrece 25 por ciento de ahorro sin tope y hasta tres cuotas sin interés.Además, 30 por ciento de ahorro sin tope y hasta tres cuotas sin interés para quienes cobren el sueldo a través de Credicoop, en rubros indumentaria, casas de deporte, librería, ópticas, vinotecas, regalería y otros.Habrá 5 por ciento adicional sin tope, pagando con MODO por Credicoop Móvil (válido en los comercios adheridos que acepten MODO)El 17 de octubre, con Tarjeta Cabal Crédito Credicoop, el banco ofrece 30 por ciento de ahorro en todos los restaurantes, bares, heladerías y confiterías del país. Es para compras presenciales, retiro por mostrador o pedido a través de aplicaciones, con tope de 1000 pesos.Por último, hasta el 15 de octubre, se ofrece ahorro de 15 por ciento y 12 cuotas sin interés catálogo de venta telefónica de tablets y celulares.Del 11 al 17 de octubre, en Atrapalo: selección de experiencias (restaurantes, alojamiento, cursos, actividades), se ofrece en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de Banco Comafi, y nueve cuotas para Comafi UNICO. La oferta está disponible en https://www.atrapalo.com.ar/micro/banco-comafi/?8 En Fan Bag: 15 por ciento en experiencias seleccionadas. Se accede al beneficio con un código de descuento. El link para ver las experiencias que participan de la acción es www.fanbag.com.ar/regalos-dia-de-la-madre En Shoppings e Indumentaria, del 14 al 16 de Octubre, habrá 15 por ciento + seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de Banco Comafi con Tope 1500 pesos, y 20 por ciento + seis cuotas sin interés para Comafi UNICO con tope 2000 pesos en Galerías Pacífico, Recoleta Mall, Solar de la Abadía y Devoto Shopping. En interior, ver las marcas adheridas en https://www.tevabien.com/DiadelaMadre En Perfumerías, del 14 al 16 de Octubre, hasta 10 por ciento y seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito de Banco Comafi en Juleriaque, La Parfumerie y Cortassa -sin tope de reintegro.En Relojería y Joyería, del 14 al 16 de Octubre, hasta 25 por ciento y hasta seis cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito en Swatch / Style Store (tope 2500 pesos total promoción) y joyerías del interior.