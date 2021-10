Conducción CGT: Oyhamburú adelantó que "Pablo Moyano y Héctor Daer están en carrera" junto a "alguna compañera"

El referente del gremio de la Sanidad Sergio Oyhamburú también hizo referencia a la revisión de paritarias y la inflación que durante septiembre registró 3,5 por ciento y acumula 37 por ciento desde marzo.

“El sector nuestro todavía tampoco está cerrado. Hay una clausula de revisión que se va a hacer durante febrero. El panorama es desalentador. Estamos complicados porque los 15 días de octubre no son alentadores y vamos a tener que, más allá de la revisión, no hay forma de poder controlar a los formadores de precios. El problema no son los almaceneros y ahí el Gobierno tiene que profundizar con acciones que no sean más de lo mismo”, dijo Oyhamburú al remarcar la necesidad de fortalecer acciones contra la suba de precios.Por otra parte, el secretario general de la CGT Lomas de Zamora y dio dos nombres para la futura conducción de la central obrera que se resolverá el 11 de noviembre., señaló.Por último, se refirió a la llegada de Martín Insaurralde al Gabinete de Axel Kicillof. Con elogios, dijo que. “Está haciendo lo que tiene que hacer”, agregó el dirigente cercano a Héctor Daer para quien “la llegada de Insaurralde junto con la de otros intendentes hizo que llegará el peronismo real a la Gobernación”. “Es algo realmente positivo.concluyó.