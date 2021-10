El gobierno advirtió a los empresarios que si no hay acuerdo van a implementar leyes de precios máximos

"yo quise formalizar un acuerdo pero si esto no sucede van a tener que aplicar las leyes de precios máximos"

son retroactivas al 1° de octubre ya que en los últimos 15 días observaron un shock de aumento en varios productos

es el comportamiento empresario pero que si hay malestar en ese sector, "hay más en el pueblo"

El flamante Secretario de comercio interior,, se refirió al índice de inflación que marcó 3,5% en septiembre y los controles de precios que busca establecer el ejecutivo con la industria alimenticia,indicó y, "yo creo en los acuerdos sociales".En este sentido sostuvo que el desafío que tienen hoy es garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en el tercer trimestre y que. También contó que las medidas que buscan implementar, en diálogo con AM 750.A su vez manifestó quey planteó que el intento de ordenar una política de precios genera malestar. Feletti analizó quey remarcó que entre oferentes y comercializadores de alimentos no hay más que 30 empresas, "la concentración tiene un beneficio, que son pocos, y un perjuicio, que son poderosos".Para cerrar, el Secretario de comercio que asumió hace menos de una semana, volvió a insistir en que espera cerrar el acuerdo y ponerlo operativo el lunes pero que, "si no, vamos a avanzar con políticas de precios máximos" no consensuadas., concluyó.