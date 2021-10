Carrió contra Milei y Espert: "Nunca fui empleada de los empresarios que se beneficiaron del Estado corrupto"

la confundadora de Juntos por el Cambio Elisa "Lilita" Carrió y los candidatos a diputados nacionales libertarios Javier Milei y José Luis Espert se cruzaron en acusaciones alrededor de quién es integrante de la "casta política"

"El liberalismo en serio tolera todas las ideas y trabaja por la no violencia”

"Nunca tuvimos acuerdo ni con la corporación ni con los sindicatos, pero tampoco fuimos empleados de los empresarios que se beneficiaron de ese Estado corrupto, entre ellos (Eduardo) Eurnekian. El me decía: ‘Yo te voto’, y ‘yo te voy a meter preso’”

En los últimos días se desató un llamativo duelo de personajes mediáticos de la política, en ambos casos opositores al Gobierno nacional por derecha:"Lilita" había dicho que Milei es un "kirchnerista de derecha". Por eso, tanto el aspirante a entrar al Congreso como representante del territorio porteño como su par que lo hace desde la provincia de Buenos Aires la acusaron de ser "casta política", "parte del sistema que ha destruido la Argentina" y hasta le dijeron que "no sabe lo que es laburar de hace tanto que vive de la política".Incluso ambos le recordaron fotos con Néstor Kirchner y la signaron como "una de las grandes impulsoras del kirchnerismo" al señalar "cuando Carrió dijo ´votaré tapándome la nariz a Kirchner`".Por eso,, quien a su vez se muestra cada vez más cercano a, presidenta del PRO y socia en JXC de "Lilita".Entrevistada por el militante PRO Luis Majul en LN+, Carrió reconoció haber sostenido "presidentes indefendibles”, concepto en el qu incluyó a, y argumentó que lo hizo “porque el cambio debe hacerse por la democracia”.En línea con esto, e introduciendo a su diferencia con los libertarios, le pidió a la sociedad “que distinga entre el discurso de la libertad y los que pusieron el cuerpo por la libertad”., enfatizó la ex diputada, antes de aclarar que no conoce a Milei y criticarlo:En ese punto, aprovechó para chicanear fuerte al economista mediático:. La referencia es porque Milei asesora al duelo del grupo Corporación América.En ese sentido, destacó que su fuerza “nunca se financió con dinero empresario”, y reveló que le ofrecieron millones de dólares para "ser presidenta" y que se negó, como argumento para diferenciarse aún más de lo que sería "la casta".“Elegí no ser presidenta porque si no necesitaba un financiamiento que me quitaba libertad a la hora de la palabra, y dije: ‘A ese precio no llego’.”, afirmó Carrió, y agregó que en 2003 los laboratorios los que le ofrecieron ese apoyo económico: “No teníamos plata para las boletas, pero nos negamos. Me querían matar todos”.